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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сконто - Портадаун
Сконто - Портадаун: обзор матча 08 июля 2010
Сконто
08.07.2010, четверг, 20:00
Лига Европы
0 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Портадаун
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сконто - Портадаун
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Колрейн
- : -
13.11.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Портадаун
1 : 1
07.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Клифтонвилл
1 : 2
17.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Портадаун
0 : 0
09.10.2026
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Капитан юношеской сборной Латвии Соловейчикс стал игроком «Зенита»
2017.08.31 15:29
6
Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги
2017.04.29 07:46
1
«Сконто» признали неплатежеспособным
2016.12.06 10:36
В матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы забито 11 голов
2015.07.23 20:23
2
Капитан юношеской сборной Латвии Соловейчикс стал игроком «Зенита»
2017.08.31 15:29
6
Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги
2017.04.29 07:46
1
«Сконто» признали неплатежеспособным
2016.12.06 10:36
В матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы забито 11 голов
2015.07.23 20:23
2
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