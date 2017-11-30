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Расписание матчей
Испания. Кубок
Вильярреал - Понферрадина
Вильярреал - Понферрадина: обзор матча 30 ноября 2017
Вильярреал
30.11.2017, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
3 : 0
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Понферрадина
47'
С. Бакамбу
63'
С. Бакамбу
64'
К. Бакка
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Вильярреал - Понферрадина
ГОЛ! 3:0!
К. Бакка
Пас отдал
Чука
64'
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
63'
ГОЛ! 1:0!
С. Бакамбу
47'
Желтая карточка
Р. Сориано
31'
Начало матча
Статистика матча Вильярреал - Понферрадина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/32 финала
Понферрадина
1 : 2
04.12.2025
Расинг
Испания. Кубок, 1/64 финала
УД Логроньес
1 : 3
30.10.2025
Понферрадина
Испания. Кубок, 1/16 финала
Понферрадина
0 : 2
05.01.2025
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 2 раунд
Понферрадина
1 : 1
05.12.2024
Кастельон
Испания. Кубок, 1 раунд
Эскобедо
0 : 0
30.10.2024
Понферрадина
Информация о матче
Стадион:
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