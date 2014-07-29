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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Псков - Подолье
Псков - Подолье: обзор матча 29 июля 2014
Псков
29.07.2014, вторник, 18:30
Россия. Кубок, 1/128 финала
1 : 2
Завершен
Подолье
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Псков - Подолье
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Псков
Россия. Кубок, 1 раунд
Псков
1 : 2
31.07.2024
Луки-Энергия
Россия. Кубок, 1/256 финала
Псков
2 : 3
02.08.2023
Луки-Энергия
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 16 тур
Звезда
0 : 1
02.11.2019
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 15 тур
Псков
0 : 2
26.10.2019
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 14 тур
Велес
6 : 0
18.10.2019
Псков
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 30 тур
Подолье
1 : 2
05.06.2015
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 29 тур
Тамбов
4 : 3
30.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 28 тур
Подолье
0 : 2
24.05.2015
Металлург Л
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 27 тур
Выбор-Курбатово
0 : 3
18.05.2015
Подолье
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Чертаново
2 : 4
12.05.2015
Подолье
Информация о матче
Стадион:
747
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Подолье
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа
2016.09.04 09:40
19
На конференции РФС у шести клубов «отобрали» профессиональный статус
2016.03.04 10:57
6
Президент «Пскова-747»: «Спартак» и «Зенит» играют на народные деньги. Газ и недра тоже принадлежат народу»
2020.04.14 15:12
26
Экс-защитник «Арсенала» Ершов дисквалифицирован на четыре года за допинг
2018.11.07 13:13
5
Экс-защитник «Арсенала» Ершов уличен в применении допинга. Игрок признал свою вину
2018.10.02 16:16
3
Драку между игроками в матче второй украинской лиги остановили с помощью слезоточивого газа
2016.09.04 09:40
19
На конференции РФС у шести клубов «отобрали» профессиональный статус
2016.03.04 10:57
6
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