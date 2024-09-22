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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Победа - Строитель
Победа - Строитель: обзор матча 22 сентября 2024
Победа
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
0 : 1
Завершен
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Матчи команд
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Победа
2 : 1
24.10.2026
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Кызылташ
4 : 1
17.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Победа
2 : 1
10.10.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Ангушт
1 : 0
03.10.2026
Победа
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Строитель
6 : 2
16.11.2024
Алания-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 33 тур
Строитель
4 : 0
09.11.2024
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Дружба
1 : 0
02.11.2024
Строитель
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Строитель
2 : 1
26.10.2024
Нарт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Легион
1 : 1
19.10.2024
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Строитель
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