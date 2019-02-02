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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Сарпсборг 08 - ЦСКА
Сарпсборг 08 - ЦСКА: обзор матча 02 февраля 2019
Сарпсборг 08
02.02.2019, суббота, 19:00
Товарищеские матчи
3 : 3
Завершен
ЦСКА
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сарпсборг 08 - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
- : -
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Олесунн
2 : 4
11.10.2026
Сарпсборг 08
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
Новости команд
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Сарпсборг 08
ЦСКА
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
3
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
3
Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
1
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Стало известно, сыграет ли Акинфеев в 2026 году
09:25
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Новая атака Кругового на Глушенкова перед матчем ЦСКА – «Зенит»
13:59
3
«Левый пенальти все поменял»: Олейников из ЦСКА – о поражении от «Ахмата»
11:41
3
Безуглов заявил о предвзятости сборной России к ЦСКА
11:29
1
Радимов знает, по чьей вине ЦСКА проиграл «Ахмату»: «Начудил»
11:03
2
Стало известно, сыграет ли Акинфеев в 2026 году
09:25
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