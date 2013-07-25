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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Викингур - Петролул
Викингур - Петролул: обзор матча 25 июля 2013
Викингур
25.07.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 4
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Петролул
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Статистика матча Викингур - Петролул
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Матчи команд
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
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0 : 0
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Викингур
2 : 0
18.10.2026
Аргир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
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1 : 2
11.10.2026
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3 : 3
19.09.2026
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Румыния. Лига I, 16 тур
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- : -
21.11.2026
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Румыния. Лига I, 15 тур
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0 : 1
06.11.2026
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1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
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1 : 3
23.10.2026
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Румыния. Лига I, 12 тур
Петролул
1 : 1
17.10.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 11 тур
Фарул
3 : 1
11.10.2026
Петролул
Информация о матче
Стадион:
Илие Оана
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