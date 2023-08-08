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Англия. Кубок лиги
Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун
Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун: обзор матча 08 августа 2023
Питерборо Юнайтед
08.08.2023, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Суиндон Таун
7'
Д. Рэндалл
49'
R. Hepburn-Murphy
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун
ГОЛ!
Х. Берроуз
4:1
Пенальти не реализован!
J. Young
ГОЛ!
J. Tomlinson
3:1
ГОЛ!
Д. Кемп
2:1
ГОЛ!
Р. Эдвардс
2:0
Пенальти не реализован!
Ф. Блэйк-Трейси
ГОЛ!
Д. Кларк-Харрис
1:0
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Р. Джонс
90'
+4
78'
Замена
H. Minturn
️️️️
У. Годвин-Малифе
78'
Замена
B. Genesini
️️️️
L. Kinsella
73'
Замена
J. Young
️️️️
R. Hepburn-Murphy
Замена
Д. Найт
️️️️
П. Киосо
72'
Замена
J. Tomlinson
️️️️
К. Поку
71'
66'
Замена
J. Wakeling
️️️️
Ч. Остин
Замена
Ж. Фукс
️️️️
A. Collins
62'
49'
ГОЛ! 1:1!
R. Hepburn-Murphy
Пас отдал
Ф. Блэйк-Трейси
Замена
D. Ajiboye
️️️️
К. Тшиманга
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Блэйк-Трейси
Желтая карточка
Э. Киприану
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Рэндалл
Пас отдал
Р. Джонс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
41
Николас Билокапич
ВР
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
3
Ромони Кричлоу
ЦЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
17
Кваме Поку
АП
31
Джоэл Рэндалл
ПВ
5
Эктор Киприану
ЦФ
8
Archie Collins
ЦФ
26
Рики-Джейд Джонс
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
Главный тренер
Грант Маккэнн
Суиндон Таун
1
Мерфи Махони
ВР
20
Фрейзер Блэйк-Трейси
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
12
Tom Brewitt
ЦП
29
Rushian Hepburn-Murphy
ЦП
10
Дэн Кемп
ПВ
32
Чарли Остин
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
19
Tariq Uwakwe
ЦФ
2
Удока Годвин-Малифе
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
7
Жеандо Фукс
ОП
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
44
David Ajiboye
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
Суиндон Таун
13
Conor Brann
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
14
Brooklyn Genesini
ЦЗ
35
Jaxon Brown
ЦП
24
Jacob Wakeling
ЦФ
20
Jake Young
ЦФ
3-1-2-4
41
Билокапич
5
Эдвардс
3
Кричлоу
30
Киосо
14
Берроуз
17
Поку
31
Рэндалл
5
Киприану
20
Тшиманга
26
Джонс
8
2-2-1-5
1
Махони
20
Блэйк-Трейси
28
12
29
10
Кемп
32
Остин
33
Хаттон
2
Годвин-Малифе
19
4
17
Поку
4
4
17
Поку
30
Киосо
20
Найт
20
Найт
30
Киосо
8
7
Фукс
7
Фукс
8
20
Тшиманга
44
44
20
Тшиманга
26
Джонс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
26
Джонс
2
Годвин-Малифе
31
31
2
Годвин-Малифе
4
14
14
4
32
Остин
24
24
32
Остин
29
20
20
29
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Суиндон Таун
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
Главный тренер
Грант Маккэнн
13
Conor Brann
ВР
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Бенжамин Артюр
ЦЗ
15
Ryan De Havilland
ЦП
9
Кай Корбетт
ПВ
Остались в запасе
13
Conor Brann
ВР
35
Jaxon Brown
ЦП
Главный тренер
Грант Маккэнн
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Суиндон Таун
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Информация о матче
Стадион:
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