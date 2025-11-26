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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
ПСЖ - Тоттенхэм
ПСЖ - Тоттенхэм: обзор матча 26 ноября 2025
ПСЖ
26.11.2025, среда, 23:00
Лига чемпионов, 5 тур
5 : 3
Завершен
Тоттенхэм
45'
Витинья
53'
Витинья
59'
Ф. Руис
65'
В. Пачо
76'
Витинья (П)
35'
Ришарлисон
50'
Р. Коло Муани
72'
Р. Коло Муани
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Тоттенхэм
Завершен
Красная карточка
Люка Эрнандес
90'
+3
Гол отменен
Люка Эрнандес
90'
+2
Замена
Илья Забарный
️️️️➡️️
Витинья
90'
90'
+4'
84'
Замена
Ийенома Удогие
️️️️➡️️
Джед Спенс
84'
Замена
Вильсон Одобер
️️️️➡️️
Папе Сарр
83'
Замена
Хави Симонс
️️️️➡️️
Рандаль Коло Муани
Замена
Гонсалу Рамуш
️️️️➡️️
Кентен Нджанту
79'
Замена
Усман Дембеле
️️️️➡️️
Хвича Кварацхелия
79'
76'
Замена
Мохаммед Кудус
️️️️➡️️
Лукас Бергвалл
76'
Замена
Жоау Палинья
️️️️➡️️
Арчи Грей
ГОЛ с пенальти! 5:3!
Витинья
76'
72'
ГОЛ! 4:3!
Рандаль Коло Муани
ГОЛ! 4:2!
Вильям Пачо
65'
ГОЛ! 3:2!
Фабиан Руис
Пас отдал
Жоау Невеш
59'
Замена
Ли Кан Ин
️️️️➡️️
Брэдли Барколя
56'
ГОЛ! 2:2!
Витинья
Пас отдал
Хвича Кварацхелия
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
Рандаль Коло Муани
Замена
Люка Эрнандес
️️️️➡️️
Нуну Мендеш
46'
45'
+2
Желтая карточка
Лукас Бергвалл
(фол)
ГОЛ! 1:1!
Витинья
Пас отдал
Кентен Нджанту
45'
45'
+2'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ришарлисон
Пас отдал
Рандаль Коло Муани
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Люка Шевалье
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
4
Маркиньос
(К)
ЦЗ
6
Вильям Пачо
ЦЗ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
23
Витинья
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
47
Кентен Нджанту
ЛВ
Главный тренер
Луис Энрике
Тоттенхэм
1
Гульельмо Викарио
ВР
13
Кристиан Ромеро
(К)
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
29
Папе Сарр
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
39
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
19
Ли Кан Ин
АП
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Тоттенхэм
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
15
Мохаммед Кудус
АП
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
28
Вильсон Одобер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
54
Tynan Thompson
ЦФ
3-1-2-3-1
30
Шевалье
25
Мендеш
6
Пачо
4
Маркиньос
33
Заир-Эмери
23
Витинья
8
Руис
47
Нджанту
15
Невеш
7
Кварацхелия
29
Барколя
4-2-1-3
1
Викарио
24
Спенс
13
Ромеро
15
ван де Вен
23
Порро
29
Сарр
6
Бентанкур
15
Бергвалл
39
Муани
9
Ришарлисон
14
Грей
25
Мендеш
21
Эрнандес
21
Эрнандес
25
Мендеш
23
Витинья
6
Забарный
6
Забарный
23
Витинья
29
Барколя
19
Кан Ин
19
Кан Ин
29
Барколя
7
Кварацхелия
7
Дембеле
7
Дембеле
7
Кварацхелия
47
Нджанту
9
Рамуш
9
Рамуш
47
Нджанту
24
Спенс
13
Удогие
13
Удогие
24
Спенс
14
Грей
6
Палинья
6
Палинья
14
Грей
15
Бергвалл
15
Кудус
15
Кудус
15
Бергвалл
29
Сарр
28
Одобер
28
Одобер
29
Сарр
39
Муани
7
Симонс
7
Симонс
39
Муани
Остались в запасе
ПСЖ
Тоттенхэм
39
Матвей Сафонов
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
54
Tynan Thompson
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
60
Мартин Джеймс
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
24
Сенни Маюлу
АП
49
Ибрахим Мбайе
ПВ
Остались в запасе
31
Антонин Кински
ВР
40
Брэндон Остин
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
68
Лука Уильямс-Барнетт
АП
44
Дейн Скарлетт
ЦФ
54
Tynan Thompson
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча ПСЖ - Тоттенхэм
1
1
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
1
0
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
16
Офсайды
1
1
Количество передач
621
290
Сейвы
1
1
Точность передач %
89
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.85
1.79
xGP (предотвращенные голы)
-2.33
-2.33
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Парк де Пренс
Посещаемость:
47574
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1 : 0
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Эвертон
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Челси
2 : 1
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Париж
2 : 1
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Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Лига чемпионов, Финал
ПСЖ
1 : 1
30.05.2026
Арсенал
Франция. Лига 1, 34 тур
Париж
2 : 1
17.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 29 тур
Ланс
0 : 2
13.05.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
1 : 0
10.05.2026
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Лига чемпионов, 1/2 финала
Бавария
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06.05.2026
ПСЖ
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Тоттенхэм
1 : 0
24.05.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2 : 1
19.05.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 36 тур
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