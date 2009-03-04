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Расписание матчей
Франция. Кубок
Родез - ПСЖ
Родез - ПСЖ: обзор матча 04 марта 2009
Родез
04.03.2009, среда, 20:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
3 : 1
Завершен
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Родез
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
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1 : 0
07.11.2026
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Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
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24.10.2026
Родез
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Родез
0 : 3
19.10.2026
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Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
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