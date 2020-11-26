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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - ПАОК
ПСВ - ПАОК: обзор матча 26 ноября 2020
ПСВ
26.11.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа E, 4 тур
3 : 2
Завершен
ПАОК
20'
К. Гакпо
51'
Н. Мадуэке
53'
Д. Мален
4'
Ф. Варела
13'
Х. Цолис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - ПАОК
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Д. Бисесвар
Замена
Р. Ледесма
️️️️
Д. Мален
90'
+2
86'
Замена
М. Ваге
️️️️
Х. Анхель Креспо
85'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
О. Эль-Каддури
Замена
М. Жуниор
️️️️
Н. Мадуэке
78'
71'
Желтая карточка
Д. Аугусто
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
Э. Захави
71'
70'
Замена
Д. Аугусто
️️️️
Т. Циггарас
69'
Замена
К. Свидерски
️️️️
А. Чолак
64'
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
58'
Замена
Т. Мург
️️️️
Х. Цолис
ГОЛ! 3:2!
Д. Мален
53'
ГОЛ! 2:2!
Н. Мадуэке
Пас отдал
К. Гакпо
51'
ГОЛ! 1:2!
К. Гакпо
Пас отдал
Н. Мадуэке
20'
13'
ГОЛ! 0:2!
Х. Цолис
Пас отдал
Ш. Шваб
8'
Желтая карточка
Т. Циггарас
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Варела
Пас отдал
Х. Цолис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
20
Нони Мадуэке
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Штефан Шваб
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
ПСВ
26
Максим Делань
ВР
1
Ларс Уннершталь
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
29
Адриан Файн
ОП
20
Йоррит Хендрикс
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
ПАОК
1
Христос Талихманидис
ВР
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
70
Георгиос Куциас
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
3-2-1-2-2
38
Мвого
30
Макс
21
Боскальи
4
Тезе
13
Росарио
6
Сангаре
24
Дюмфрис
18
Гакпо
20
Мадуэке
14
Мален
7
Захави
3-5-1-1
12
Живкович
15
Ингасон
15
Креспо
15
Варела
22
Шваб
7
Эль-Каддури
14
Живкович
2
Алвес
5
Циггарас
17
Цолис
14
Чолак
20
Мадуэке
17
Жуниор
17
Жуниор
20
Мадуэке
14
Мален
37
Ледесма
37
Ледесма
14
Мален
7
Захави
20
Хендрикс
20
Хендрикс
7
Захави
5
Циггарас
8
Аугусто
8
Аугусто
5
Циггарас
15
Креспо
22
Ваге
22
Ваге
15
Креспо
17
Цолис
99
Мург
99
Мург
17
Цолис
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
21
Бисесвар
7
Эль-Каддури
14
Чолак
28
Свидерски
28
Свидерски
14
Чолак
Остались в запасе
ПСВ
ПАОК
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
1
Христос Талихманидис
ВР
70
Георгиос Куциас
ЦФ
22
Ника Нинуа
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
29
Адриан Файн
ОП
1
Ларс Уннершталь
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
Остались в запасе
1
Христос Талихманидис
ВР
70
Георгиос Куциас
ЦФ
22
Ника Нинуа
ЦП
77
Георгиос Вракас
АП
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча ПСВ - ПАОК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
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