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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ренн - Панатинаикос
Ренн - Панатинаикос: обзор матча 09 ноября 2023
Ренн
09.11.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, группа F, 4 тур
3 : 1
Завершен
Панатинаикос
9'
Ф. Ридер
65'
И. Салах
70'
Л. Бляс (П)
34'
Ф. Иоаннидис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Панатинаикос
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
Н. Матич
90'
+3
Желтая карточка
Б. Сантамария
81'
79'
Замена
А. Шпорар
️️️️
Г. Вагианнидис
79'
Замена
В. Арао
️️️️
Р. Перес
72'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
Бернард
72'
Замена
Д. Мансини
️️️️
С. Паласиос
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Л. Бляс
70'
ГОЛ! 2:1!
И. Салах
65'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Б. Бурижо
62'
Замена
И. Салах
️️️️
М. Терье
62'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Ф. Ридер
62'
Желтая карточка
К. Ву
55'
52'
Желтая карточка
Р. Перес
46'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
А. Гнезда Черин
44'
Желтая карточка
Г. Вагианнидис
Замена
А. Трюффер
️️️️
А. Калимуэндо
35'
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Иоаннидис
Желтая карточка
Б. Бурижо
33'
Красная карточка
Ж. Белосян
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ридер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
(К)
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
(К)
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Ренн
45
Yann Batola
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Людовик Бляс
АП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
10
Айтор Канталапьерда
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
16
Bilal Mazhar
ЦФ
4-1-3-1-1
93
Гайо
3
Ву
24
Белосян
3
Теате
20
Дуэ
18
Матич
27
Бурижо
28
Ле Фе
32
Ридер
11
Терье
15
Калимуэндо
4-3-2-1
91
Бриноли
13
Вагианнидис
4
Шенкевельд
4
Едвай
37
Младенович
22
Гнезда Черин
52
Вилена
21
Перес
34
Паласиос
11
Бернард
7
Иоаннидис
15
Калимуэндо
3
Трюффер
3
Трюффер
15
Калимуэндо
18
Матич
22
Ассиньон
22
Ассиньон
18
Матич
32
Ридер
7
Сантамария
7
Сантамария
32
Ридер
27
Бурижо
10
Бляс
10
Бляс
27
Бурижо
11
Терье
7
Салах
7
Салах
11
Терье
21
Перес
15
Арао
15
Арао
21
Перес
22
Гнезда Черин
31
Джуричич
31
Джуричич
22
Гнезда Черин
34
Паласиос
7
Мансини
7
Мансини
34
Паласиос
11
Бернард
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
11
Бернард
13
Вагианнидис
99
Шпорар
99
Шпорар
13
Вагианнидис
Остались в запасе
Ренн
Панатинаикос
45
Yann Batola
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
16
Bilal Mazhar
ЦФ
Главный тренер
Иван Йованович
Остались в запасе
45
Yann Batola
ВР
30
Жоффри Лембе
ВР
18
Махамаду Нагида
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
23
Василиос Ксенопулос
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
5
Athanasios Prodromitis
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
16
Bilal Mazhar
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Иван Йованович
Статистика матча Ренн - Панатинаикос
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
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Ренн
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