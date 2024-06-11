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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таджикистан - Пакистан
Таджикистан - Пакистан: обзор матча 11 июня 2024
Таджикистан
11.06.2024, вторник, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 6 тур
3 : 0
Завершен
Пакистан
35'
Ш. Мабатшоев
65'
М. Сафаров
70'
В. Ханонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Таджикистан - Пакистан
75'
Желтая карточка
M. Umar Hayat
Замена
Т. Исломов
️️️️
А. Назаров
73'
ГОЛ! 3:0!
В. Ханонов
Пас отдал
З. Джурабоев
70'
Замена
️️️️
Р. Соиров
66'
ГОЛ! 2:0!
М. Сафаров
65'
Желтая карточка
Ш. Самиев
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мабатшоев
Пас отдал
В. Ханонов
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
19
Ахтам Назаров
ЛЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
13
Амадони Камолов
ЛВ
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
7
Парвизджон Умарбаев
ПВ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
9
Рустам Соиров
ЦФ
22
Шахром Самиев
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Пакистан
1
Yousuf Butt
ВР
14
Muhammad Saddam
ЦЗ
4
Abdullah Iqbal
ЦЗ
2
Mohammad Umar Hayat
ЦЗ
7
Alamgir Ghazi
ЦП
16
Ali Uzair Mahmood
ЦП
8
Rahis Nabi
ЦП
7
Otis Khan
ЦФ
10
Fareed Ullah
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Таджикистан
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
3
Табрез Исломов
ЛЗ
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
18
Алишер Шукуров
АП
Пакистан
20
Saqib Hanif
ВР
22
Hassan Ali
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
13
Moin Ahmed
ЦП
11
Shayek Dost
ЦП
23
McKeal Abdullah
ЦФ
9
Imran Kayani
ЦФ
4-1-2-3
1
Ятимов
19
Назаров
2
Джурабоев
6
Ханонов
5
Сафаров
17
Панджшанбе
13
Камолов
7
Умарбаев
22
Самиев
9
Соиров
15
Мабатшоев
3-3-2
1
14
4
2
7
16
8
10
7
19
Назаров
3
Исломов
3
Исломов
19
Назаров
Остались в запасе
Таджикистан
Пакистан
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
18
Алишер Шукуров
АП
Главный тренер
Гела Шекиладзе
20
Saqib Hanif
ВР
22
Hassan Ali
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
13
Moin Ahmed
ЦП
11
Shayek Dost
ЦП
23
McKeal Abdullah
ЦФ
9
Imran Kayani
ЦФ
Главный тренер
Стефен Константин
Остались в запасе
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
12
Мехрубон Каримов
ЦЗ
18
Алишер Шукуров
АП
Остались в запасе
20
Saqib Hanif
ВР
22
Hassan Ali
ВР
6
Mamoon Mossa Khan
ЦЗ
13
Moin Ahmed
ЦП
11
Shayek Dost
ЦП
23
McKeal Abdullah
ЦФ
9
Imran Kayani
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Главный тренер
Стефен Константин
Статистика матча Таджикистан - Пакистан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Пакистан
2 : 0
10.06.2026
Афганистан
Товарищеские матчи. Сборные
Афганистан
0 : 2
07.06.2026
Пакистан
Товарищеские матчи. Сборные
Мальдивы
0 : 3
04.06.2026
Пакистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Пакистан
0 : 5
18.11.2025
Сирия
Информация о матче
Стадион:
Pamir Stadium, Dushanbe
Посещаемость:
7800
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