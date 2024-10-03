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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Петрокуб - Пафос
Петрокуб - Пафос: обзор матча 03 октября 2024
Петрокуб
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1 тур
1 : 4
Завершен
Пафос
26'
Т. Лунгу (П)
33'
Ж. Коррейя
37'
Жажа
52'
Ж. Коррейя
82'
М. Наме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петрокуб - Пафос
90'
+1
Желтая карточка
Х. Сильва
Желтая карточка
И. Жардан
86'
84'
Замена
М. Илия
️️️️
М. Танкович
84'
Замена
Л. Натель
️️️️
И. Суньич
82'
Желтая карточка
М. Наме
82'
ГОЛ! 1:4!
М. Наме
Пас отдал
М. Танкович
69'
Замена
М. Наме
️️️️
Ж. Коррейя
60'
Замена
А. Силва
️️️️
Ж. Маседа
60'
Замена
Д. Кина
️️️️
Жажа
52'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Коррейя
Пас отдал
Х. Сильва
37'
ГОЛ! 1:2!
Жажа
Пас отдал
И. Суньич
33'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Коррейя
Пас отдал
Ж. Маседа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Лунгу
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
1
Silviu Șmalenea
ВР
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЛЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
55
Manuel Nana Agyemang
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
37
Дан Пушкаш
ЛВ
9
Владимир Амброш
(К)
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
11
Сергей Платика
ЦФ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
32
Деррик Люккассен
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
11
Жажа
ПВ
5
Давид Гольдар
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
7
Бруно
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Петрокуб
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
14
Guilherme Matheus
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
8
Dumitru Demian
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Пафос
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
88
Пепе
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
70
Мариос Илия
ЦФ
19
Лео Натель
ЦФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
4-3-1-2
1
20
Дуанла
90
Жардан
55
66
Борш
9
Амброш
39
Лунгу
23
37
Пушкаш
22
11
Платика
3-1-1-5
1
Ивушич
77
Коррейя
33
Сильва
32
Люккассен
26
Суньич
11
Жажа
5
Гольдар
22
Танкович
30
Драгомир
7
Бруно
11
Маседа
11
Жажа
8
Кина
8
Кина
11
Жажа
77
Коррейя
25
Наме
25
Наме
77
Коррейя
22
Танкович
70
Илия
70
Илия
22
Танкович
26
Суньич
19
Натель
19
Натель
26
Суньич
11
Маседа
33
Силва
33
Силва
11
Маседа
Остались в запасе
Петрокуб
Пафос
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
14
Guilherme Matheus
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
8
Dumitru Demian
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
31
Victor Dodon
ВР
32
Dumitru Covali
ВР
14
Guilherme Matheus
ЦЗ
5
Narh Gilbert Djangmah
ЦЗ
8
Dumitru Demian
ЦП
22
V. Jardan
ЦП
6
Boubacar Diallo
ЦП
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
Остались в запасе
83
Panagiotis Theodoulou
ВР
93
Неофитос Михаил
ВР
17
Костас Пилеас
ЛЗ
45
Рафаэл Понтело
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Петрокуб - Пафос
1
2
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
1
Нарушения
11
18
Офсайды
1
2
Количество передач
399
520
Сейвы
5
0
Точность передач %
79
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
9
xG (ожидаемые голы)
1.01
2.02
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Миккель Реддер
(Нерресундби)
Стадион:
Stadionul Zimbru, Chisinau
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