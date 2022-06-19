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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Ордабасы - Тараз
Ордабасы - Тараз: обзор матча 19 июня 2022
Ордабасы
19.06.2022, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
3 : 2
Завершен
Тараз
8'
Э. Астанов (П)
15'
В. Садовский
19'
М. Гамаков (АГ)
45+5'
Ж. Кожамберды (П)
58'
А. Жумабек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Тараз
83'
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
М. Гамаков
Замена
М. Ваганов
️️️️
Н. Шершнев
83'
74'
Замена
️️️️
Ж. Кожамберды
74'
Замена
E. Kuantayev
️️️️
М. Амирханов
Замена
️️️️
С. Думбия
71'
Желтая карточка
С. Ньюадзи
59'
59'
Замена
Д. Караман
️️️️
А. Сулей
58'
ГОЛ! 3:2!
А. Жумабек
45'
+5
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Кожамберды
45'
+4
Желтая карточка
Л. Гадрани
45'
Пенальти не реализован!
А. Сулей
23'
Желтая карточка
Н. Даиров
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
М. Гамаков
19'
ГОЛ! 2:0!
В. Садовский
15'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Астанов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
44
Карам Султанов
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
17
Серж Ньюадзи
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
17
Никита Шершнев
ЦФ
6
Секу Думбия
ЦФ
14
Самат Шамши
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
44
Лука Гадрани
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ЦП
10
Абзал Таубай
ЦП
77
Алишер Сулей
ПВ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Ордабасы
13
Кажимукан Толепберген
ВР
11
Максим Ваганов
ЛП
5
Nurali Mamirbayev
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Адильхан Добай
ПП
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦФ
Тараз
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
2-1-5
1
Шайзада
44
Султанов
13
Турсынбай
10
Астанов
9
Батищев
14
Шамши
6
Думбия
17
Шершнев
17
Ньюадзи
3-4-1-2
74
Сейсен
5
Кенесбек
20
Амирханов
3
Даиров
88
Гамаков
10
Кожамберды
10
Таубай
44
Гадрани
77
Сулей
9
Жумабек
2
Жаксылыков
17
Шершнев
11
Ваганов
11
Ваганов
17
Шершнев
20
Амирханов
0
0
20
Амирханов
88
Гамаков
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
88
Гамаков
77
Сулей
18
Караман
18
Караман
77
Сулей
Остались в запасе
Ордабасы
Тараз
13
Кажимукан Толепберген
ВР
5
Nurali Mamirbayev
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Адильхан Добай
ПП
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Остались в запасе
13
Кажимукан Толепберген
ВР
5
Nurali Mamirbayev
ЦП
7
Батырхан Тажибай
ЦП
11
Адильхан Добай
ПП
78
Тимурбек Закиров
ЦФ
28
Аслудин Хаджиев
ЦФ
23
Муроджон Халматов
ЦФ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
4
Бекзат Шадманов
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Главный тренер
Бахтияр Байсеитов
Статистика матча Ордабасы - Тараз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
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