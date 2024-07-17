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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Петрокуб - Ордабасы
Петрокуб - Ордабасы: обзор матча 17 июля 2024
Петрокуб
17.07.2024, среда, 20:00
Лига чемпионов, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ордабасы
34'
Т. Лунгу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петрокуб - Ордабасы
Замена
V. Jardan
️️️️
Т. Лунгу
89'
87'
Замена
А. Абикен
️️️️
З. Шехович
75'
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Тагыберген
65'
Замена
Л. Квек
️️️️
Б. Исламхан
65'
Замена
Д. Дарбо
️️️️
А. Беседин
52'
Желтая карточка
С. Малый
Замена
M. Lupan
️️️️
Д. Мелахио Дуанла
46'
Желтая карточка
И. Борш
42'
ГОЛ! 1:0!
Т. Лунгу
34'
Желтая карточка
Т. Лунгу
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петрокуб
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
90
Ион Жардан
ЦЗ
66
Ион Борш
ПЗ
9
Владимир Амброш
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
77
Давид Абагна
АП
37
Дан Пушкаш
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
39
Теодор Лунгу
ЦФ
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Петрокуб
22
V. Jardan
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
3-2-1-4
4
Мудрак
90
Жардан
66
Борш
9
Амброш
5
Платика
77
Абагна
37
Пушкаш
20
Дуанла
39
Лунгу
11
Платика
4-3-2-1
1
Игнатович
32
Пластун
2
Малый
13
Турсынбай
3
Шехович
22
Астанов
8
Макаренко
8
Тагыберген
10
Яхшибоев
9
Исламхан
41
Беседин
39
Лунгу
22
22
39
Лунгу
20
Дуанла
23
23
20
Дуанла
9
Исламхан
40
Квек
40
Квек
9
Исламхан
3
Шехович
96
Абикен
96
Абикен
3
Шехович
8
Тагыберген
90
Садовский
90
Садовский
8
Тагыберген
41
Беседин
98
Дарбо
98
Дарбо
41
Беседин
Остались в запасе
Петрокуб
Ордабасы
7
Мариус Йосипой
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
7
Мариус Йосипой
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Петрокуб - Ордабасы
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Главный судья:
Милош Миланович
Стадион:
Stadionul Orasenesc, Hincesti
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