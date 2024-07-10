Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ордабасы - Петрокуб
Ордабасы - Петрокуб: обзор матча 10 июля 2024
Ордабасы
10.07.2024, среда, 18:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Петрокуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ордабасы - Петрокуб
89'
Желтая карточка
В. Мудрак
Замена
З. Шехович
️️️️
Г. Суюмбаев
83'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
А. Тагыберген
83'
81'
Замена
М. Йосипой
️️️️
M. Lupan
79'
Желтая карточка
И. Борш
Желтая карточка
И. Пластун
73'
Желтая карточка
С. Малый
68'
Замена
А. Абикен
️️️️
Б. Исламхан
66'
Замена
Д. Дарбо
️️️️
А. Беседин
66'
64'
Замена
М. Платика
️️️️
В. Амброш
45'
Желтая карточка
В. Амброш
Замена
С. Турсынбай
️️️️
Т. Эрланов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Петрокуб
90
Ион Жардан
ЦЗ
4
Виктор Мудрак
ЦЗ
9
Владимир Амброш
ЦП
23
Mihai Lupan
ЦП
8
Dumitru Demian
ЦП
39
Теодор Лунгу
ЦФ
37
Дан Пушкаш
ЦФ
20
Доналио Мелахио Дуанла
ЦФ
11
Сергей Платика
ЦФ
66
Ион Борш
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
13
Сагадат Турсынбай
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
96
Айбол Абикен
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Петрокуб
21
Максим Потырнике
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
5
Михаил Платика
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
22
Marin Caruntu
ЦФ
4-3-2-1
1
Игнатович
5
Суюмбаев
2
Малый
23
Эрланов
32
Пластун
8
Тагыберген
8
Макаренко
22
Астанов
9
Исламхан
10
Яхшибоев
41
Беседин
2-3-5
90
Жардан
4
Мудрак
9
Амброш
23
8
39
Лунгу
66
Борш
11
Платика
20
Дуанла
37
Пушкаш
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
23
Эрланов
13
Турсынбай
13
Турсынбай
23
Эрланов
9
Исламхан
96
Абикен
96
Абикен
9
Исламхан
8
Тагыберген
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Тагыберген
41
Беседин
98
Дарбо
98
Дарбо
41
Беседин
9
Амброш
5
Платика
5
Платика
9
Амброш
23
7
Йосипой
7
Йосипой
23
Остались в запасе
Ордабасы
Петрокуб
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
22
V. Jardan
ЦП
21
Максим Потырнике
ЦЗ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Андрей Мартин
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
22
V. Jardan
ЦП
21
Максим Потырнике
ЦЗ
22
Marin Caruntu
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Главный тренер
Андрей Мартин
Статистика матча Ордабасы - Петрокуб
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Стадион им. Кажимукана Мунайтпасова
Новости команд
Все
Ордабасы
Петрокуб
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Иртыша Павлодара» и «Ордабасы» на победу в матче 30-го тура
30 октября
Стал известен чемпион Казахстана, «Кайрат» остался вторым
26 октября
«Ордабасы» – «Женис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Ордабасы» и «Жениса» на победу в матче 29-го тура
23 октября
«Актобе» – «Ордабасы»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Петрокуб» – «Борац»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
2025.09.10 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
2025.09.10 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:17
«Петрокуб» – «Биркиркара»: прогноз на матч 17 июля с 65% вероятностью захода ставки
2025.07.16 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+