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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Омония
АЕЗ Закакиу - Омония: обзор матча 21 января 2024
АЕЗ Закакиу
21.01.2024, воскресенье, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
0 : 0
Завершен
Омония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Омония
80'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
Н. Панайоту
72'
Замена
А. Аму
️️️️
Л. Лоизу
65'
Замена
П. Псалтис
️️️️
А. Мэтьюз
65'
Замена
А. Франссон
️️️️
Х. Харалампус
Желтая карточка
M. Sifneos
59'
Желтая карточка
I. Chatzivasilis
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
27
John Ruíz
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
29
Mark Sifneos
ЦФ
17
Yair Castro
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
Омония
40
Фабиано
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
АЕЗ Закакиу
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
18
Valdy Matongo
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
3-4-3
1
2
4
27
6
Опоку Сарфо
33
30
10
26
17
29
3-2-2-1-2
40
Фабиано
31
Кусулос
5
Панайоту
26
Ланг
73
Милетич
2
Мэтьюз
90
Безус
21
Шимич
8
Харалампус
9
Какулис
75
Лоизу
5
Панайоту
26
Лецяск
26
Лецяск
5
Панайоту
2
Мэтьюз
17
Псалтис
17
Псалтис
2
Мэтьюз
8
Харалампус
7
Франссон
7
Франссон
8
Харалампус
75
Лоизу
88
Аму
88
Аму
75
Лоизу
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Омония
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
18
Valdy Matongo
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
28
Neofytos Stylianou
ВР
99
Yigal Becker
ВР
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
22
Ardjouma Junior Diomandé
ЦЗ
18
Valdy Matongo
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
43
Ilias El Ghamarti
ЦФ
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
25
Titos Prokopiou
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Омония
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
9
Нарушения
17
8
Сейвы
4
1
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
5
1
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Marios Christoforou, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
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