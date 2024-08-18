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Расписание матчей
Германия. Кубок
Саарбрюккен - Нюрнберг
Саарбрюккен - Нюрнберг: обзор матча 18 августа 2024
Саарбрюккен
18.08.2024, воскресенье, 14:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Нюрнберг
80'
К. Брюнкер
12'
М. Шевчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саарбрюккен - Нюрнберг
ГОЛ!
К. Брюнкер
3:4
ГОЛ!
Л. Шлаймер
2:4
Пенальти не реализован!
М. Зейтц
ГОЛ!
Я. Серра
2:3
ГОЛ!
Т. Цивейя
2:2
ГОЛ!
Ф. Флик
1:2
ГОЛ!
C. Rizzuto
1:1
ГОЛ!
Т. Думан
0:1
117'
Желтая карточка
О. Вилладсен
Желтая карточка
K. Rabihic
116'
90'
+2
Замена
D. Forkel
️️️️
Ф. Пик
ГОЛ! 1:1!
К. Брюнкер
Пас отдал
C. Rizzuto
80'
79'
Желтая карточка
Ф. Пик
Замена
K. Rabihic
️️️️
С. Василиадис
71'
69'
Замена
Т. Думан
️️️️
C. Jander
62'
Замена
О. Карафиат
️️️️
Р. Кнохе
61'
Замена
Я. Серра
️️️️
K. Okunuki
58'
Желтая карточка
Ф. Флик
Замена
Т. Цивейя
️️️️
Э. Кран
55'
Замена
К. Брюнкер
️️️️
P. Schmidt
46'
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Шевчик
Пас отдал
Р. Кнохе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саарбрюккен
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
8
Мануэль Зейтц
(К)
ЦЗ
6
Патрик Сонтхаймер
ОП
5
Элайджа Кран
ОП
7
Calogero Rizzuto
ЦП
19
Себастьян Василиадис
ЦП
25
Amine Naifi
ЦП
39
Patrick Schmidt
ЦФ
9
Simon Stehle
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
31
Робин Кнохе
(К)
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
22
Энрико Валентини
ПЗ
20
Флориан Пик
ЛВ
6
Флориан Флик
ОП
44
Kanji Okunuki
ЦП
29
Финн Ельч
ЦП
8
Caspar Jander
ЦП
23
Михал Шевчик
АП
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Саарбрюккен
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
23
Тим Цивейя
ЦП
9
Кай Брюнкер
ЦФ
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Kasim Rabihic
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Нюрнберг
33
Michal Kukučka
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
5
Nick Seidel
ЦЗ
8
Тайлан Думан
ЦП
18
Rafael Lubach
ЦП
17
Dustin Forkel
ЦФ
9
Стефанос Цимас
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
3-2-3-2
13
Менцель
33
Шумахер
8
Зейтц
4
Сонненберг
6
Сонтхаймер
5
Кран
7
19
Василиадис
25
9
39
3-1-3-2-1
26
Матениа
22
Валентини
31
Кнохе
2
Вилладсен
6
Флик
44
29
Ельч
8
23
Шевчик
20
Пик
37
Шлаймер
5
Кран
23
Цивейя
23
Цивейя
5
Кран
39
9
Брюнкер
9
Брюнкер
39
19
Василиадис
10
10
19
Василиадис
31
Кнохе
44
Карафиат
44
Карафиат
31
Кнохе
8
8
Думан
8
Думан
8
20
Пик
17
17
20
Пик
44
13
Серра
13
Серра
44
Остались в запасе
Саарбрюккен
Нюрнберг
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
33
Michal Kukučka
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
5
Nick Seidel
ЦЗ
18
Rafael Lubach
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
18
Lasse Wilhelm
ЦЗ
42
Philip Fahrner
ЦЗ
7
Chafik Gourichy
ЦП
31
Richard Neudecker
ЦП
1
Tim Paterok
ЦФ
10
Julian Günther-Schmidt
ЦФ
Остались в запасе
33
Michal Kukučka
ВР
3
Данило Соарес
ЛЗ
5
Nick Seidel
ЦЗ
18
Rafael Lubach
ЦП
9
Стефанос Цимас
ЦФ
Главный тренер
Рюдигер Зиль
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Саарбрюккен - Нюрнберг
1
3
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
19
18
Офсайды
1
1
Количество передач
521
645
Сейвы
3
4
Точность передач %
77
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 16 тур
Хоффенхайм II
- : -
06.12.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 15 тур
Саарбрюккен
0 : 1
28.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 14 тур
Саарбрюккен
2 : 1
22.11.2026
Веен
Германия. Третья Лига, 13 тур
Виктория
5 : 3
06.11.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 12 тур
Саарбрюккен
2 : 1
01.11.2026
Вальдхоф Мангейм
Германия. Третья Лига, 11 тур
Хавелсе
3 : 2
25.10.2026
Саарбрюккен
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Людвигспаркштадион
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