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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сассуоло - Новара
Сассуоло - Новара: обзор матча 17 августа 2013
Сассуоло
17.08.2013, суббота, 22:45
Италия. Кубок, 3 раунд
3 : 1
Завершен
Новара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сассуоло - Новара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сассуоло
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- : -
22.11.2026
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Новара
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Латина
Информация о матче
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Альберто Бралья
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