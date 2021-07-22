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Расписание матчей
Олимпиада
Новая Зеландия (мол) - Южная Корея (мол.)
Новая Зеландия (мол) - Южная Корея (мол.): обзор матча 22 июля 2021
Новая Зеландия (мол)
22.07.2021, четверг, 11:00
Олимпиада, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Южная Корея (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Новая Зеландия (мол) - Южная Корея (мол.)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Новая Зеландия (мол)
0 : 3
30.07.2024
Франция (мол)
Олимпиада, 2 тур
Новая Зеландия (мол)
1 : 4
27.07.2024
США (мол)
Олимпиада, 1 тур
Гвинея (мол)
1 : 2
24.07.2024
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 1/4 финала
Япония (мол)
0 : 0
31.07.2021
Новая Зеландия (мол)
Олимпиада, 3 тур
Румыния (мол)
0 : 0
28.07.2021
Новая Зеландия (мол)
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 0
14.10.2025
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 2
09.06.2025
Австралия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея (мол.)
0 : 0
05.06.2025
Австралия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Южная Корея (мол.)
3 : 6
31.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 3 тур
Южная Корея (мол.)
6 : 0
28.07.2021
Гондурас (мол.)
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Олимпиада-2024. Франция и США вышли в 1/4 финала после разгромных побед
2024.07.30 22:10
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2021.07.31 14:58
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2021.07.28 17:32
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Определился чемпион молодежного ЧМ
2023.06.12 07:11
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