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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
США - Новая Зеландия
США - Новая Зеландия: обзор матча 11 сентября 2024
США
11.09.2024, среда, 02:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Новая Зеландия
69'
К. Пулишич
89'
Б. Уэйн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол США - Новая Зеландия
89'
ГОЛ! 1:1!
Б. Уэйн
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Э. Моррис
86'
Замена
C. Cowell
️️️️
Р. Пепи
86'
84'
Замена
К. Барбарусес
️️️️
М. Гарбетт
84'
Замена
Л. Роджерсон
️️️️
А. Руфер
74'
Замена
Б. Уэйн
️️️️
К. Вуд
74'
Замена
М. Боксолл
️️️️
Ф. Сурман
ГОЛ! 1:0!
К. Пулишич
Пас отдал
Ф. Балогун
69'
66'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Т. Пэйн
Замена
К. Уайли
️️️️
К. Лунд
66'
Замена
М. Тилльман
️️️️
Б. Ааронсон
66'
66'
Замена
Б. Олд
️️️️
Э. Джаст
Желтая карточка
Л. де ла Торре
59'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Х. Райт
57'
54'
Желтая карточка
М. Гарбетт
51'
Желтая карточка
М. Стаменич
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Ю. Муса
46'
37'
Желтая карточка
А. Руфер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
США
1
Мэтт Тернер
ВР
23
Кристоффер Лунд
ЛЗ
3
Крис Ричардс
(К)
ЦЗ
22
Марк МакКензи
ЦЗ
12
Марлон Фосси
ПЗ
23
Эйдан Моррис
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
10
Юнус Муса
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
20
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Хаджи Райт
ЦФ
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
75
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
5
Финн Сурман
ЦЗ
6
Джо Белл
ОП
2
Тим Пэйн
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
14
Алекс Руфер
ЦП
10
Мэттью Гарбетт
ЦП
11
Элайджа Джаст
ПВ
9
Крис Вуд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
США
27
Патрик Шульте
ВР
18
Этан Хорват
ВР
24
Диего Кочен
ВР
5
Калеб Уайли
ЛЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
7
Cade Cowell
ЦП
15
Джонни Кардозо
ЦП
14
Лука де ла Торре
ЦП
17
Малик Тилльман
АП
10
Кристиан Пулишич
ПВ
Новая Зеландия
1
Алекс Полсен
ВР
22
Oliver Sail
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
6
Билл Туилома
ЦЗ
4
Майкл Боксолл
ЦЗ
19
Бен Олд
ЛВ
7
Логан Роджерсон
ЦП
26
Томми Смит
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
4-1-2-3
1
Тернер
23
Лунд
3
Ричардс
22
МакКензи
12
Фосси
23
Моррис
11
Ааронсон
10
Муса
19
Райт
20
Балогун
9
Пепи
3-1-4-1-1
1
Крокомб
75
Пиджнакер
5
Сурман
13
Кэкачей
6
Белл
8
Стаменич
14
Руфер
10
Гарбетт
2
Пэйн
11
Джаст
9
Вуд
23
Лунд
5
Уайли
5
Уайли
23
Лунд
9
Пепи
7
7
9
Пепи
23
Моррис
15
Кардозо
15
Кардозо
23
Моррис
10
Муса
14
де ла Торре
14
де ла Торре
10
Муса
11
Ааронсон
17
Тилльман
17
Тилльман
11
Ааронсон
19
Райт
10
Пулишич
10
Пулишич
19
Райт
2
Пэйн
6
Туилома
6
Туилома
2
Пэйн
5
Сурман
4
Боксолл
4
Боксолл
5
Сурман
14
Руфер
7
Роджерсон
7
Роджерсон
14
Руфер
11
Джаст
19
Олд
19
Олд
11
Джаст
10
Гарбетт
17
Барбарусес
17
Барбарусес
10
Гарбетт
9
Вуд
18
Уэйн
18
Уэйн
9
Вуд
Остались в запасе
США
Новая Зеландия
27
Патрик Шульте
ВР
18
Этан Хорват
ВР
24
Диего Кочен
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
1
Алекс Полсен
ВР
22
Oliver Sail
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
26
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Остались в запасе
27
Патрик Шульте
ВР
18
Этан Хорват
ВР
24
Диего Кочен
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
13
Тим Рим
ЦЗ
19
Джо Скалли
ПЗ
Остались в запасе
1
Алекс Полсен
ВР
22
Oliver Sail
ВР
3
Сэм Саттон
ЛЗ
26
Томми Смит
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Статистика матча США - Новая Зеландия
1
3
Всего ударов по воротам
6
4
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
0
Нарушения
10
8
Офсайды
1
0
Количество передач
352
177
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
США
Товарищеские матчи. Сборные
США
- : -
13.12.2026
Ямайка
Товарищеские матчи. Сборные
США
1 : 0
07.10.2026
Канада
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чемпионат мира, 1/8 финала
США
1 : 4
07.07.2026
Бельгия
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
3 : 0
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Информация о матче
Стадион:
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