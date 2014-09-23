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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шрусбери Таун - Норвич Сити
Шрусбери Таун - Норвич Сити: обзор матча 23 сентября 2014
Шрусбери Таун
23.09.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шрусбери Таун - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
- : -
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
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Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
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Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
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Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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