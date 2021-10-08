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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Норвегия
Турция - Норвегия: обзор матча 08 октября 2021
Турция
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
1 : 1
Завершен
Норвегия
6'
К. Актюркоглу
41'
К. Торстведт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Норвегия
90'
+5
Желтая карточка
Э. Нюланд
Желтая карточка
К. Айхан
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Языджи
84'
84'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
Замена
К. Караман
️️️️
К. Актюркоглу
84'
75'
Замена
В. Бериша
️️️️
К. Торстведт
75'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Й. Хеуге
75'
Замена
Ф. Эушнес
️️️️
П. Берг
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Б. Эздемир
70'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Д. Ундер
70'
Замена
К. Айхан
️️️️
С. Азиз
70'
65'
Желтая карточка
М. Торсбю
Желтая карточка
Б. Эздемир
65'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
О. Туфан
58'
41'
ГОЛ! 1:1!
К. Торстведт
Пас отдал
А. Ханше-Ольсен
ГОЛ! 1:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Д. Ундер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
18
Берат Эздемир
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Мартин Эдегор
АП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
0
Беркан Кутлу
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
9
Кенан Караман
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
0
Деннис Йонсен
ЛВ
7
Фредрик Эушнес
ОП
10
Ивер Фоссум
ЦП
12
Вильяр Михра
ЦФ
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
14
Ветон Бериша
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чакир
18
Эркин
4
Азиз
3
Демирал
2
Челик
18
Эздемир
10
Чалханоглу
6
Туфан
7
Актюркоглу
7
Ундер
17
Йылмаз
4-1-1-3-1
1
Нюланд
16
Хольмгрен-Педерсен
21
Ханше-Ольсен
4
Страндберг
17
Мелинг
6
Берг
2
Торсбю
11
Эльюнусси
10
Эдегор
10
Хеуге
18
Торстведт
18
Эздемир
11
Языджи
11
Языджи
18
Эздемир
4
Азиз
22
Айхан
22
Айхан
4
Азиз
7
Ундер
14
Антальялы
14
Антальялы
7
Ундер
6
Туфан
0
Кутлу
0
Кутлу
6
Туфан
7
Актюркоглу
9
Караман
9
Караман
7
Актюркоглу
16
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
10
Хеуге
20
Дели
20
Дели
10
Хеуге
6
Берг
7
Эушнес
7
Эушнес
6
Берг
18
Торстведт
14
Бериша
14
Бериша
18
Торстведт
Остались в запасе
Турция
Норвегия
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
22
Стен Грютебуст
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
10
Ивер Фоссум
ЦП
0
Деннис Йонсен
ЛВ
12
Вильяр Михра
ЦФ
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
23
Синан Болат
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
20
Абдулкадир Омюр
ЦП
26
Халил Дервисоглу
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
10
Ивер Фоссум
ЦП
0
Деннис Йонсен
ЛВ
12
Вильяр Михра
ЦФ
7
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Турция - Норвегия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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