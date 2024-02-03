Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Первая лига
Портсмут - Нортгемптон Таун
Портсмут - Нортгемптон Таун: обзор матча 03 февраля 2024
Портсмут
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Нортгемптон Таун
7'
C. Ogilvie
16'
П. Лэйн
58'
П. Лэйн
71'
К. Лэнг
89'
М. Леонард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портсмут - Нортгемптон Таун
Желтая карточка
J. Sparkes
90'
+5
89'
ГОЛ! 4:1!
М. Леонард
Замена
O. Moxon
️️️️
T. Lowery
84'
79'
Замена
B. Fox
️️️️
H. Lintott
79'
Замена
Т. Симпсон
️️️️
К. Боуи
Замена
J. Sparkes
️️️️
К. Лэнг
75'
ГОЛ! 4:0!
К. Лэнг
Пас отдал
C. Ogilvie
71'
69'
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
J. Willis
ГОЛ! 3:0!
П. Лэйн
Пас отдал
К. Лэнг
58'
Замена
Ш. Раггет
️️️️
М. Пирт-Харрис
57'
Красная карточка
Т. Макинтайр
54'
42'
Желтая карточка
J. Guthrie
40'
Замена
L. Appere
️️️️
С. Хоскинс
ГОЛ! 2:0!
П. Лэйн
Пас отдал
М. Пак
16'
ГОЛ! 1:0!
C. Ogilvie
Пас отдал
М. Пак
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ПЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
18
Tom Lowery
ЦП
7
Марлон Пак
(К)
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
10
Каллум Лэнг
ПВ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Нортгемптон Таун
26
Ли Бердж
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
5
Jon Guthrie
(К)
ЦЗ
2
Harvey Lintott
ЦЗ
11
Мич Пайннок
ЛВ
49
Марк Леонард
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ПВ
9
Кирон Боуи
ЦФ
6
Jordan Willis
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Портсмут
1
Мэтт Мейси
ВР
20
Шон Раггет
ЦЗ
8
Owen Moxon
ЦП
3
Jack Sparkes
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Нортгемптон Таун
1
Луи Молден
ВР
26
Sam Sherring
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
27
Ben Fox
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
17
Тайрис Симпсон
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
3-4-2-1
1
Норрис
3
26
Макинтайр
2
Рафферти
6
7
Пак
32
Лэйн
18
14
Пирт-Харрис
10
Лэнг
9
4-2-2-2
26
Бердж
6
Монте
5
2
23
Броу
49
Леонард
16
Хондермарк
7
Хоскинс
11
Пайннок
6
9
Боуи
14
Пирт-Харрис
20
Раггет
20
Раггет
14
Пирт-Харрис
18
8
8
18
10
Лэнг
3
3
10
Лэнг
2
27
27
2
6
27
Спринжетт
27
Спринжетт
6
9
Боуи
17
Симпсон
17
Симпсон
9
Боуи
7
Хоскинс
9
9
7
Хоскинс
Остались в запасе
Портсмут
Нортгемптон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Абу Камара
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
1
Луи Молден
ВР
26
Sam Sherring
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Абу Камара
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Луи Молден
ВР
26
Sam Sherring
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Портсмут - Нортгемптон Таун
1
1
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
1
Нарушения
13
13
Офсайды
3
2
Количество передач
418
435
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
75
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Новости команд
Все
Портсмут
Нортгемптон Таун
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Игрок «Нортгемптона»: «Ибрагимович много говорит на поле, его речь похожа на речь Терминатора»
2016.09.22 21:26
2
Моуринью: «С начала второго тайма мы должны были играть против десятерых»
2016.09.22 00:40
4
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
«Манчестер Юнайтед» тренировался на парковке перед матчем с «Нортгемптоном»
2016.09.21 20:02
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+