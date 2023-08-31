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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Партизан - Нордшелланд
Партизан - Нордшелланд: обзор матча 31 августа 2023
Партизан
31.08.2023, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 5
Завершен
Нордшелланд
30'
И. Осман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Партизан - Нордшелланд
85'
Замена
К. Барслунд
️️️️
М. Доржель
Вторая желтая
Н. Николич
83'
Желтая карточка
Н. Николич
76'
73'
Желтая карточка
М. Фрезе
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Салданья
71'
70'
Замена
З. Сертдемир
️️️️
Д. Свенссон
Замена
А. Шчекич
️️️️
F. Kanoute
60'
Замена
А. Калулу
️️️️
А. Стойкович
60'
Замена
Г. Жахид
️️️️
Б. Натхо
46'
Замена
Н. Трифунович
️️️️
К. Мениг
46'
46'
Замена
Р. Асконе
️️️️
Й. Тверсков
30'
ГОЛ! 0:1!
И. Осман
Пас отдал
О. Антман
Желтая карточка
М. Салданья
24'
Желтая карточка
F. Kanoute
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
17
Кристиян Белич
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
11
Оливер Антман
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
23
Неманья Николич
ЦФ
32
Неманья Трифунович
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Нордшелланд
22
Andreas Pedersen
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
3-1-1-1-4
1
Йованович
5
Антич
15
Маркович
6
Илич
17
Белич
10
Натхо
11
Мениг
2
Стойкович
6
34
Северина
20
Салданья
3-2-1-1-2
13
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
3
Хей
3
Фрезе
24
Свенссон
20
Доржель
8
Нигрен
15
Осман
11
Антман
6
19
Шчекич
19
Шчекич
6
10
Натхо
11
Жахид
11
Жахид
10
Натхо
2
Стойкович
15
Калулу
15
Калулу
2
Стойкович
20
Салданья
23
Николич
23
Николич
20
Салданья
11
Мениг
32
Трифунович
32
Трифунович
11
Мениг
20
Доржель
27
Барслунд
27
Барслунд
20
Доржель
24
Свенссон
16
Сертдемир
16
Сертдемир
24
Свенссон
6
Тверсков
27
Асконе
27
Асконе
6
Тверсков
Остались в запасе
Партизан
Нордшелланд
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
22
Andreas Pedersen
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
Остались в запасе
22
Andreas Pedersen
ВР
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Партизан - Нордшелланд
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
Мачва
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Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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