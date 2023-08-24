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Лига конференций 2026/2027
Нордшелланд - Партизан
Нордшелланд - Партизан: обзор матча 24 августа 2023
Нордшелланд
24.08.2023, четверг, 19:30
Лига конференций, 4 раунд
5 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Партизан
11'
М. Фрезе
43'
М. Ингвартсен (П)
68'
М. Ингвартсен (П)
73'
О. Вилладсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Партизан
90'
+1
Желтая карточка
С. Баждар
87'
Замена
Н. Трифунович
️️️️
М. Салданья
Замена
М. Хансен
️️️️
И. Осман
82'
78'
Замена
Н. Николич
️️️️
К. Северина
Замена
М. Доржель
️️️️
М. Диоманде
74'
Замена
Л. Хей
️️️️
К. Хансен
74'
ГОЛ! 4:0!
О. Вилладсен
Пас отдал
М. Ингвартсен
73'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Ингвартсен
68'
67'
Желтая карточка
А. Шчекич
59'
Замена
С. Баждар
️️️️
F. Kanoute
59'
Замена
А. Калулу
️️️️
К. Мениг
Замена
О. Антман
️️️️
Б. Нигрен
54'
44'
Желтая карточка
А. Йованович
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Ингвартсен
43'
ГОЛ! 1:0!
М. Фрезе
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
6
Михайло Илич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
20
Марио Доржель
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
24
Свенссон
2
Вилладсен
10
Диоманде
8
Нигрен
15
Осман
7
Ингвартсен
3-2-1-4
1
Йованович
15
Маркович
6
Илич
5
Антич
19
Шчекич
10
Натхо
11
Мениг
34
Северина
6
2
Стойкович
20
Салданья
4
Хансен
3
Хей
3
Хей
4
Хансен
10
Диоманде
20
Доржель
20
Доржель
10
Диоманде
15
Осман
9
Хансен
9
Хансен
15
Осман
8
Нигрен
11
Антман
11
Антман
8
Нигрен
11
Мениг
15
Калулу
15
Калулу
11
Мениг
20
Салданья
32
Трифунович
32
Трифунович
20
Салданья
34
Северина
23
Николич
23
Николич
34
Северина
6
9
Баждар
9
Баждар
6
Остались в запасе
Нордшелланд
Партизан
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Гордан Петрич
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
24
Лукас Хегсберг
ПЗ
27
Рокко Асконе
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
28
Лассо Кулибали
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
6
Синиша Саничанин
ПЗ
8
Матея Степанович
ОП
6
Александар Филипович
ЦП
5
Данило Пантич
ЦП
21
Михайло Петкович
ЛВ
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Гордан Петрич
Статистика матча Нордшелланд - Партизан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
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2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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