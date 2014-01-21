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Расписание матчей
Франция. Кубок
Серкль Атлетик - Ньор
Серкль Атлетик - Ньор: обзор матча 21 января 2014
Серкль Атлетик
21.01.2014, вторник, 23:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Ньор
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Серкль Атлетик - Ньор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Серкль Атлетик
Франция. Кубок, 1/8 финала
Серкль Атлетик
0 : 1
28.02.2017
Анжер
Франция. Кубок, 1/16 финала
Серкль Атлетик
2 : 0
01.02.2017
Нанси
Франция. Кубок, 1/32 финала
О Лион
0 : 0
07.01.2017
Серкль Атлетик
Франция. Кубок Лиги, 1 раунд
Серкль Атлетик
1 : 2
12.08.2014
Кретель
Франция. Кубок, 1/8 финала
Анжер
4 : 2
11.02.2014
Серкль Атлетик
Ньор
Франция. Кубок, 1/16 финала
Ньор
0 : 4
22.01.2023
Осер
Франция. Кубок, 1/32 финала
Гранвиль
0 : 3
07.01.2023
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ньор
1 : 2
04.01.2020
Сан-Пьерруа
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бержерац
2 : 1
05.01.2019
Ньор
Франция. Кубок, 1/32 финала
Генгам
1 : 0
06.01.2018
Ньор
Информация о матче
Стадион:
Рене Гайллар
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Ньор
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
Матч Лиги 2 остановили из-за отключившегося света
2018.10.19 22:41
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2017.03.09 11:55
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
Экс-полузащитник «Динамо» и «Краснодара» Каборе перешел во французский клуб
2022.06.04 09:53
Матч Лиги 2 остановили из-за отключившегося света
2018.10.19 22:41
«Ньор» просит не благодарить «Барселону» за победу над «ПСЖ»
2017.03.09 11:55
Кубок Франции. «Сошо» оказался сильнее «Бастии», «Сарр-Юнион» одержал верх над «Ньором»
2016.01.19 23:02
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