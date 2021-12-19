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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шоле - Ницца
Шоле - Ницца: обзор матча 19 декабря 2021
Шоле
19.12.2021, воскресенье, 20:20
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Ницца
63'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шоле - Ницца
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Данильюк
Замена
A. Gameiro
️️️️
Я. Фортюн
90'
89'
Замена
Х. Будауи
️️️️
К. Стенгс
89'
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
А. Гуири
83'
Замена
П. Росарио
️️️️
М. Шнейдерлен
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
V. Créhin
81'
Желтая карточка
Я. Фортюн
72'
71'
Замена
К. Дольберг
️️️️
Д. Клюйверт
71'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Делор
64'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Делор
Желтая карточка
M. Sylla
54'
41'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
Желтая карточка
P. Ruffaut
32'
29'
Желтая карточка
К. Стенгс
27'
Желтая карточка
А. Делор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шоле
98
Николя Косик
ВР
12
Том Рено
ЦЗ
2
Moussa Sylla
ЦЗ
7
Pierre Ruffaut
ЦП
9
Яссин Фортюн
ЦФ
10
Vincent Créhin
ЦФ
23
Tony Njike
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Шоле
17
Alexandre Gameiro
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
24
Файз Маттоир
ЦФ
66
Yankuba Jarju
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
99
Марио Лемина
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
2-1-3
98
Косик
12
Рено
2
7
23
10
9
Фортюн
4-2-2-2
1
Булка
26
Бар
4
Данте
24
Данильюк
3
Лотомба
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
14
Стенгс
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Делор
9
Фортюн
17
17
9
Фортюн
10
24
Маттоир
24
Маттоир
10
14
Шнейдерлен
13
Росарио
13
Росарио
14
Шнейдерлен
14
Стенгс
6
Будауи
6
Будауи
14
Стенгс
9
Гуири
7
Да Кунья
7
Да Кунья
9
Гуири
19
Клюйверт
9
Дольберг
9
Дольберг
19
Клюйверт
9
Делор
29
Гессан
29
Гессан
9
Делор
Остались в запасе
Шоле
Ницца
26
Йоанн Захари
ЦЗ
66
Yankuba Jarju
ЦФ
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
26
Йоанн Захари
ЦЗ
66
Yankuba Jarju
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Шоле - Ницца
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шоле
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шоле
0 : 1
19.12.2021
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шоле
1 : 3
21.01.2015
Брест
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бовэ
0 : 0
04.01.2015
Шоле
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
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