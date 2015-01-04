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Расписание матчей
Франция. Кубок
Бовэ - Шоле
Бовэ - Шоле: обзор матча 04 января 2015
Бовэ
04.01.2015, воскресенье, 16:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Шоле
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бовэ - Шоле
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бовэ
Франция. Кубок, 1/128-finals
Дранси
0 : 1
16.11.2025
Бовэ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Таон
3 : 3
18.12.2021
Бовэ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бовэ
0 : 2
05.03.2021
Булонь
Франция. Кубок, 1/32 финала
Эр-сюр-ла-Лис
1 : 4
21.02.2021
Бовэ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бовэ
0 : 0
04.01.2015
Шоле
Шоле
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шоле
0 : 1
19.12.2021
Ницца
Франция. Кубок, 1/16 финала
Шоле
1 : 3
21.01.2015
Брест
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бовэ
0 : 0
04.01.2015
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