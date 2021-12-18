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Расписание матчей
Франция. Кубок
Таон - Бовэ
Таон - Бовэ: обзор матча 18 декабря 2021
Таон
18.12.2021, суббота, 20:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 3
Завершен
Бовэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Таон - Бовэ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Таон
Франция. Кубок, 1/16 финала
Таон
2 : 2
15.01.2025
Страсбур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Таон
2 : 1
21.12.2024
Амьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Таон
0 : 1
22.01.2023
Нант
Франция. Кубок, 1/32 финала
Таон
1 : 0
07.01.2023
Амьен
Франция. Кубок, 1/16 финала
Таон
0 : 1
02.01.2022
Реймс
Бовэ
Франция. Кубок, 1/128-finals
Дранси
0 : 1
16.11.2025
Бовэ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Таон
3 : 3
18.12.2021
Бовэ
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бовэ
0 : 2
05.03.2021
Булонь
Франция. Кубок, 1/32 финала
Эр-сюр-ла-Лис
1 : 4
21.02.2021
Бовэ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бовэ
0 : 0
04.01.2015
Шоле
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Дубль Месси помог «Страсбуру» победить в Кубке Франции
2025.01.15 23:06
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Дубль Месси помог «Страсбуру» победить в Кубке Франции
2025.01.15 23:06
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