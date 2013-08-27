Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Вест Бромвич - Ньюпорт Каунти
Вест Бромвич - Ньюпорт Каунти: обзор матча 27 августа 2013
Вест Бромвич
27.08.2013, вторник, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вест Бромвич - Ньюпорт Каунти
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Ньюпорт Каунти
1 : 1
17.10.2026
Йорк Сити
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Ньюпорт Каунти
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+