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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Ньюпорт Каунти
Тоттенхэм - Ньюпорт Каунти: обзор матча 07 февраля 2018
Тоттенхэм
07.02.2018, среда, 22:45
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
34'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тоттенхэм - Ньюпорт Каунти
ГОЛ! 1:0!
Э. Ламела
34'
Желтая карточка
В. Ваньяма
8'
Начало матча
Статистика матча Тоттенхэм - Ньюпорт Каунти
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
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0 : 2
24.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
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19.10.2026
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10.10.2026
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20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
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1 : 1
17.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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