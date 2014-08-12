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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Ньюпорт Каунти
Рединг - Ньюпорт Каунти: обзор матча 12 августа 2014
Рединг
12.08.2014, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1 раунд
3 : 1
Завершен
Ньюпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рединг - Ньюпорт Каунти
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0
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Желтые карточки
0
0
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