Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 27 апреля 2024
Ньюкасл
27.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 35 тур
5 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
26'
А. Исак
54'
Б. Гимарайнс
61'
А. Исак (П)
65'
Б. Осборн (АГ)
72'
К. Уилсон
5'
А. Ахмедходжич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
Замена
А. Мерфи
️️️️
Л. Холл
82'
Замена
М. Ритчи
️️️️
Э. Гордон
82'
79'
Замена
А. Слимане
️️️️
Г. Хамер
ГОЛ! 5:1!
К. Уилсон
Пас отдал
Х. Барнс
72'
70'
Замена
В. Соуза
️️️️
А. Брукс
67'
Замена
В. Осула
️️️️
К. Арчер
67'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
М. Холгейт
Замена
К. Уилсон
️️️️
Э. Андерсон
66'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Мерфи
66'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Б. Осборн
65'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Исак
61'
ГОЛ! 2:1!
Б. Гимарайнс
Пас отдал
Э. Гордон
54'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Ф. Шер
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Исак
Пас отдал
Д. Мерфи
26'
5'
ГОЛ! 0:1!
А. Ахмедходжич
Пас отдал
Г. Хамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
(К)
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Андре Брукс
ЛВ
38
Густаво Хамер
ОП
4
Олли Арбластер
(К)
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ньюкасл
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
3
Алекс Мерфи
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Джо Уайт
АП
7
Бен Паркинсон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
13
Иво Грбич
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
3-3-3-1
39
Дубравка
5
Шер
33
Берн
2
Ливраменто
8
Лонгстафф
39
Гимарайнс
3
Холл
10
Гордон
5
Андерсон
23
Мерфи
9
Исак
4-1-2-2-1
25
Фодеринхэм
2
Богль
6
Трасти
27
Холгейт
15
Ахмедходжич
38
Хамер
4
Арбластер
23
Осборн
22
Бреретон
11
Брукс
9
Арчер
10
Гордон
30
Ритчи
30
Ритчи
10
Гордон
3
Холл
3
Мерфи
3
Мерфи
3
Холл
5
Шер
17
Крафт
17
Крафт
5
Шер
23
Мерфи
11
Барнс
11
Барнс
23
Мерфи
5
Андерсон
13
Уилсон
13
Уилсон
5
Андерсон
27
Холгейт
14
Робинсон
14
Робинсон
27
Холгейт
11
Брукс
5
Соуза
5
Соуза
11
Брукс
38
Хамер
20
Слимане
20
Слимане
38
Хамер
9
Арчер
10
Осула
10
Осула
9
Арчер
Остались в запасе
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
10
Джо Уайт
АП
7
Бен Паркинсон
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
10
Джо Уайт
АП
7
Бен Паркинсон
ПВ
Остались в запасе
13
Иво Грбич
ВР
76
Яссер Ларуки
ЛЗ
29
Sam Curtis
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
10
Офсайды
3
0
Количество передач
553
391
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
82
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
15
13
Удары из-за пределов штрафной
5
2
xG (ожидаемые голы)
2.82
1.45
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Главный судья:
Тони Харрингтон
(Кливленд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
АПЛ: шансы «Брайтона» и «Ньюкасла» на победу в матче 12-го тура
09:19
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+