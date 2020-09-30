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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Ньюкасл
Ньюпорт Каунти - Ньюкасл: обзор матча 30 сентября 2020
Ньюпорт Каунти
30.09.2020, среда, 19:30
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Ньюкасл
5'
T. Abrahams
87'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Ньюкасл
ГОЛ!
Ш. Лонгстафф
4:5
ГОЛ!
M. Dolan
4:4
ГОЛ!
Д. Мерфи
3:4
Пенальти не реализован!
R. Taylor
ГОЛ!
Д. Шелви
3:3
ГОЛ!
Д. Шихан
3:2
ГОЛ!
Ф. Шер
2:2
ГОЛ!
T. Abrahams
2:1
Пенальти не реализован!
Жоэлинтон
ГОЛ!
М. Деметриу
1:1
ГОЛ!
К. Уилсон
0:1
Замена
L. Collins
️️️️
С. Твайн
90'
+4
87'
ГОЛ! 1:1!
Д. Шелви
Пас отдал
Жоэлинтон
Замена
R. Taylor
️️️️
P. Amond
80'
Замена
Р. Уилмотт
️️️️
S. Bennett
80'
72'
Замена
Ф. Шер
️️️️
Э. Крафт
62'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Э. Кэрролл
62'
Замена
К. Уилсон
️️️️
М. Альмирон
Желтая карточка
P. Amond
31'
16'
Желтая карточка
Д. Шелви
ГОЛ! 1:0!
T. Abrahams
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
15
Брендон Купер
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
8
Джош Шихан
ЦП
10
Скотт Твайн
АП
8
Matthew Dolan
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Scott Bennett
ЦФ
32
Liam Shephard
ЦФ
9
P. Amond
ЦФ
23
T. Abrahams
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ньюпорт Каунти
31
Том Кинг
ВР
7
Робби Уилмотт
ПВ
21
Ashley Baker
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
17
Saikou Janneh
ЦФ
22
Kevin Ellison
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
5
Эллиот Андерсон
АП
13
Каллум Уилсон
ЦФ
2-1-1-5
15
Купер
5
Деметриу
8
Шихан
10
Твайн
17
23
9
32
3
3-3-3-1
29
Гиллеспи
22
Манкильо
6
Фернандес
17
Крафт
26
Шелви
8
Лонгстафф
18
Льюис
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Фрейзер
9
Кэрролл
10
Твайн
0
0
10
Твайн
9
29
29
9
17
7
Уилмотт
7
Уилмотт
17
9
Кэрролл
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
9
Кэрролл
17
Крафт
5
Шер
5
Шер
17
Крафт
10
Альмирон
13
Уилсон
13
Уилсон
10
Альмирон
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Ньюкасл
21
Ashley Baker
ЦФ
31
Том Кинг
ВР
17
Saikou Janneh
ЦФ
22
Kevin Ellison
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
5
Эллиот Андерсон
АП
1
Карл Дарлоу
ВР
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
21
Ashley Baker
ЦФ
31
Том Кинг
ВР
17
Saikou Janneh
ЦФ
22
Kevin Ellison
ЦФ
Остались в запасе
5
Эллиот Андерсон
АП
1
Карл Дарлоу
ВР
29
Джеффри Хендрик
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Ньюкасл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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