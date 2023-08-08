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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн
Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 08 августа 2023
Керетаро
08.08.2023, вторник, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Керетаро - Нью-Инглэнд Революшн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Керетаро
2 : 2
23.11.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Керетаро
0 : 2
09.11.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Хуарес
3 : 1
31.10.2026
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
Крус Асуль
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
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Керетаро
Нью-Инглэнд Революшн
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
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2024.10.20 08:31
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27 июля
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23 апреля
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2025.07.10 08:30
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
2025.07.10 07:50
МЛС. 2-й хет-трик Месси за неделю позволил «Интеру» разгромить «Нью-Инглэнд» (6:2)
2024.10.20 08:31
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