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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Ксамакс
Тун - Ксамакс: обзор матча 12 июля 2020
Тун
12.07.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Ксамакс
14'
R. Munsy
33'
Г. Карлен
90+4'
Г. Карлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тун - Ксамакс
ГОЛ! 3:0!
Г. Карлен
90'
+4
Замена
S. Glarner
️️️️
K. Fatkic
89'
81'
Замена
Т. Корбас
️️️️
R. Nuzzolo
Замена
M. Castroman
️️️️
М. Тосетти
74'
Замена
С. Рапп
️️️️
R. Munsy
69'
Желтая карточка
K. Fatkic
52'
46'
Замена
F. Mveng
️️️️
X. Kouassi
46'
Замена
Л. Мулай
️️️️
Т. Сефери
46'
Замена
М. Хайле-Селасси
️️️️
Л. Сейду
44'
Желтая карточка
I. Djuric
ГОЛ! 2:0!
Г. Карлен
Пас отдал
Б. Стильхарт
33'
ГОЛ! 1:0!
R. Munsy
Пас отдал
K. Fatkic
14'
Желтая карточка
Н. Хефти
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
91
Гийом Февр
ВР
22
Крис Каблан
ЦЗ
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
13
Грегори Карлен
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
4
Kenan Fatkic
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
9
Ridge Munsy
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Ксамакс
30
Laurent Walthert
ВР
4
Andre Neitzke
ЦЗ
16
Лео Сейду
ЦЗ
55
Igor Djuric
ЦЗ
23
Mike Gomes
ЦП
4
Xavier Kouassi
ЦП
3
Janick Kamber
ЦП
8
Musa Araz
ЦФ
8
Самир Рамизи
ЦФ
14
Raphael Nuzzolo
ЦФ
17
Таульянт Сефери
ЦФ
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
31
Stefan Glarner
ЦЗ
7
Miguel Castroman
ЦП
21
Uros Vasic
ЦП
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
7
Симоне Рапп
ЦФ
Ксамакс
32
Matthias Minder
ВР
23
Лерой Абанда
ЛЗ
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
14
Лиридон Мулай
ЦП
14
Тибо Корбас
ЦП
88
Freddy Mveng
ЦФ
7
Марен Хайле-Селасси
ЦФ
3-5-1-1
91
Февр
22
Каблан
55
20
Хефти
4
6
4
Хаслер
4
Стильхарт
23
Тосетти
13
Карлен
9
3-3-4
30
4
16
Сейду
55
23
4
3
17
Сефери
14
8
Рамизи
8
4
31
31
4
23
Тосетти
7
7
23
Тосетти
9
7
Рапп
7
Рапп
9
4
88
88
4
17
Сефери
14
Мулай
14
Мулай
17
Сефери
14
14
Корбас
14
Корбас
14
16
Сейду
7
Хайле-Селасси
7
Хайле-Селасси
16
Сейду
Остались в запасе
Тун
Ксамакс
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
21
Uros Vasic
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
23
Лерой Абанда
ЛЗ
32
Matthias Minder
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
Остались в запасе
24
Magnus Breitenmoser
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
21
Uros Vasic
ЦП
Остались в запасе
23
Лерой Абанда
ЛЗ
32
Matthias Minder
ВР
19
Арбенит Джемайли
ЦЗ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Тун - Ксамакс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Ксамакс
Швейцария. Кубок, 1/4 финала
Ксамакс
1 : 2
03.02.2026
Ивердон
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Ксамакс
0 : 1
03.08.2020
Лугано
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Санкт-Галлен
6 : 0
31.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
4 : 1
26.07.2020
Ксамакс
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Ксамакс
0 : 1
23.07.2020
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стокхорн Арена
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