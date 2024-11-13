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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан - Непал
Таджикистан - Непал: обзор матча 13 ноября 2024
Таджикистан
13.11.2024, среда, 16:00
Товарищеские матчи. Сборные
4 : 0
Завершен
Непал
19'
Ш. Мабатшоев
29'
А. Джалилов
44'
Ш. Мабатшоев
50'
А. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Таджикистан - Непал
90'
+2
Желтая карточка
A. Bista
Замена
M. Dzhalilov
️️️️
А. Джалилов
58'
Замена
Р. Соиров
️️️️
А. Назаров
58'
Замена
️️️️
П. Умарбаев
58'
ГОЛ! 4:0!
А. Джалилов
50'
Желтая карточка
М. Сафаров
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
R. Chand
ГОЛ! 3:0!
Ш. Мабатшоев
44'
36'
Замена
M. Dangi
️️️️
S. Shrestha
ГОЛ! 2:0!
А. Джалилов
29'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Мабатшоев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таджикистан
23
Олег Баклов
ВР
19
Ахтам Назаров
ЛЗ
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ПЗ
8
Амирбек Джурабоев
ОП
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
7
Парвизджон Умарбаев
ПВ
22
Шахром Самиев
ЦФ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Непал
16
Kiran Chemjong
ВР
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
5
Bimal Pandey
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
9
Rohan Karki
ЦП
8
Arik Bista
ЦП
32
Rohit Chand
ЦП
14
A. Bista
ЦФ
17
Bharat Khawas
ЦФ
7
J. K. Gillespye
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Таджикистан
18
Алишер Шукуров
АП
21
M. Dzhalilov
ЦФ
9
Рустам Соиров
ЦФ
Непал
1
Bishal Sunar
ВР
22
Deep Karki
ВР
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
19
Abishek Waiba
ЦЗ
23
Mani Lama
ЦП
21
Manish Dangi
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
11
Rai Utsav
ЦП
10
Aashish Rai
ЦП
4-1-1-2-2
23
Баклов
19
Назаров
6
Ханонов
2
Джурабоев
5
Сафаров
8
Джурабоев
17
Панджшанбе
10
Джалилов
7
Умарбаев
15
Мабатшоев
22
Самиев
4-3-3
16
2
5
6
12
9
8
32
7
17
14
10
Джалилов
21
21
10
Джалилов
19
Назаров
9
Соиров
9
Соиров
19
Назаров
12
21
21
12
Остались в запасе
Таджикистан
Непал
18
Алишер Шукуров
АП
Главный тренер
Гела Шекиладзе
1
Bishal Sunar
ВР
22
Deep Karki
ВР
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
19
Abishek Waiba
ЦЗ
23
Mani Lama
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
11
Rai Utsav
ЦП
10
Aashish Rai
ЦП
Главный тренер
Ари Хадка
Остались в запасе
18
Алишер Шукуров
АП
Остались в запасе
1
Bishal Sunar
ВР
22
Deep Karki
ВР
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
19
Abishek Waiba
ЦЗ
23
Mani Lama
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
11
Rai Utsav
ЦП
10
Aashish Rai
ЦП
Главный тренер
Гела Шекиладзе
Главный тренер
Ари Хадка
Статистика матча Таджикистан - Непал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
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