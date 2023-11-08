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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Наполи - Унион
Наполи - Унион: обзор матча 08 ноября 2023
Наполи
08.11.2023, среда, 20:45
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Унион
39'
М. Политано
52'
Д. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Унион
Замена
Й. Каюсте
️️️️
П. Зелински
90'
+1
Желтая карточка
Д. Симеоне
89'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
М. Политано
87'
79'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Д. Руссийон
79'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Д. Симеоне
️️️️
С. Лоботка
77'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
77'
75'
Желтая карточка
Л. Тусар
70'
Замена
А. Крал
️️️️
Э. Лайдуни
70'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Р. Хедира
66'
Желтая карточка
П. Эккель
64'
Замена
К. Триммель
️️️️
Й. Юранович
52'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фофана
Пас отдал
Ш. Бекер
41'
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ! 1:0!
М. Политано
Пас отдал
М. Руй
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
(К)
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
8
Рани Хедира
(К)
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
93
Эсса Лайдуни
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
27
Давид Фофана
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Наполи
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
99
Эльйиф Эльмас
АП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Унион
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
33
Алекс Крал
ОП
11
Бренден Ааронсон
АП
29
Лауренц Дель
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
4
Натан
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
68
Лоботка
20
Зелински
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
3-3-2-1-1
1
Реннов
6
Эккель
19
Бонуччи
2
Лейте
18
Юранович
8
Хедира
21
Руссийон
19
Хаберер
93
Лайдуни
23
Бекер
27
Фофана
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
20
Зелински
2
Каюсте
2
Каюсте
20
Зелински
21
Политано
35
Линдстрем
35
Линдстрем
21
Политано
68
Лоботка
18
Симеоне
18
Симеоне
68
Лоботка
21
Руссийон
8
Госенс
8
Госенс
21
Руссийон
18
Юранович
28
Триммель
28
Триммель
18
Юранович
8
Хедира
29
Тусар
29
Тусар
8
Хедира
93
Лайдуни
33
Крал
33
Крал
93
Лайдуни
19
Хаберер
11
Ааронсон
11
Ааронсон
19
Хаберер
Остались в запасе
Наполи
Унион
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
29
Лауренц Дель
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
30
Янник Стайн
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
29
Лауренц Дель
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Наполи - Унион
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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