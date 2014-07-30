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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Насьональ - Сандерленд
Насьональ - Сандерленд: обзор матча 30 июля 2014
Насьональ
30.07.2014, среда, 23:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Сандерленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Насьональ - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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