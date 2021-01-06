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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мутильвера - Бетис
Мутильвера - Бетис: обзор матча 06 января 2021
Мутильвера
06.01.2021, среда, 19:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 3
Завершен
Бетис
5'
J. Brinol
35'
Х. Миранда
37'
Эмерсон
61'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мутильвера - Бетис
84'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Д. Лайнес
84'
Замена
Ф. Дельгадо
️️️️
Эмерсон
75'
Замена
Н. Фекир
️️️️
Родри
Желтая карточка
S. Gómez
67'
66'
Замена
А. Санабрия
️️️️
Б. Иглесиас
61'
ГОЛ! 1:3!
Хуанми
Пас отдал
Д. Лайнес
37'
ГОЛ! 1:2!
Эмерсон
Пас отдал
П. Акуоку
35'
ГОЛ! 1:1!
Х. Миранда
ГОЛ! 1:0!
J. Brinol
Пас отдал
E. Abaurrea
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мутильвера
19
Пабло Ибаньес
ЦП
3
Sebastián Gómez
ЦФ
19
Javier López
ЦФ
1
Álvaro Mugueta
ЦФ
4
Ruben Aguas Urtasun
ЦФ
5
Karlos Mahugo
ЦФ
7
Imanol Barace
ЦФ
8
Jesús Ayensa
ЦФ
0
E. Abaurrea
ЦФ
0
J. Brinol
ЦФ
10
Daniel Ederra
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мутильвера
22
Jon Ander Ilincheta
ЦФ
16
Javi Urrutia
ЦФ
25
Aitor Equiza
ЦФ
2
Álvaro Aldave
ЦФ
23
Xiker Arana Sadaba
ЦФ
17
Juanlu Cisneros
ЦФ
14
Iker Lizárraga
ЦФ
11
Ander Yoldi
ЦФ
18
Rubén Morillas
ЦФ
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
5
Джеованни Барба
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Набиль Фекир
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
1-5
19
Ибаньес
8
10
0
0
7
4-2-2-2
1
Жоэль
22
Эмерсон
2
Манди
26
Сидней
33
Миранда
24
Акуоку
2
Родригес
16
Лайнес
10
Родри
7
Хуанми
7
Иглесиас
22
Эмерсон
2
Дельгадо
2
Дельгадо
22
Эмерсон
16
Лайнес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
16
Лайнес
10
Родри
10
Фекир
10
Фекир
10
Родри
7
Иглесиас
19
Санабрия
19
Санабрия
7
Иглесиас
Остались в запасе
Мутильвера
Бетис
22
Jon Ander Ilincheta
ЦФ
16
Javi Urrutia
ЦФ
25
Aitor Equiza
ЦФ
2
Álvaro Aldave
ЦФ
23
Xiker Arana Sadaba
ЦФ
17
Juanlu Cisneros
ЦФ
14
Iker Lizárraga
ЦФ
11
Ander Yoldi
ЦФ
18
Rubén Morillas
ЦФ
5
Джеованни Барба
ЦЗ
1
Клаудио Браво
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Jon Ander Ilincheta
ЦФ
16
Javi Urrutia
ЦФ
25
Aitor Equiza
ЦФ
2
Álvaro Aldave
ЦФ
23
Xiker Arana Sadaba
ЦФ
17
Juanlu Cisneros
ЦФ
14
Iker Lizárraga
ЦФ
11
Ander Yoldi
ЦФ
18
Rubén Morillas
ЦФ
Остались в запасе
5
Джеованни Барба
ЦЗ
1
Клаудио Браво
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Мутильвера - Бетис
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мутильвера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мутильвера
1 : 3
29.10.2025
Сарагоса
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мутильвера
1 : 3
06.01.2021
Бетис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мутильвера
1 : 0
17.12.2020
Расинг
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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