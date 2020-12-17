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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мутильвера - Расинг
Мутильвера - Расинг: обзор матча 17 декабря 2020
Мутильвера
17.12.2020, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мутильвера - Расинг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Мутильвера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мутильвера
1 : 3
29.10.2025
Сарагоса
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мутильвера
1 : 3
06.01.2021
Бетис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мутильвера
1 : 0
17.12.2020
Расинг
Расинг
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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