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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Мурсия - Райо Вальекано
Мурсия - Райо Вальекано: обзор матча 27 июля 2014
Мурсия
27.07.2014, воскресенье, 22:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мурсия - Райо Вальекано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мурсия
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мурсия
0 : 2
18.12.2025
Бетис
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мурсия
3 : 2
03.12.2025
Кадис
Испания. Кубок, 1/64 финала
Мурсия
1 : 1
30.10.2025
Антекера
Испания. Кубок, 1/64 финала
Арандина
1 : 0
01.11.2023
Мурсия
Испания. Кубок, 1 раунд
Атлетико Пасо
2 : 1
13.11.2022
Мурсия
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Нуэва Кондомина
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