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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ротерхэм - Моркамб
Ротерхэм - Моркамб: обзор матча 08 августа 2023
Ротерхэм
08.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Моркамб
37'
J. Kayode
22'
M. Mellon
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ротерхэм - Моркамб
ГОЛ!
Ф. Оньединма
4:2
Пенальти не реализован!
J. Taylor
ГОЛ!
Т. Блэкетт
3:2
Пенальти не реализован!
C. Brown
ГОЛ!
О. Рэтбоун
2:2
ГОЛ!
J. Davenport
1:2
ГОЛ!
Д. Хагилл
1:1
ГОЛ!
J. Joshua Mckiernan
0:1
Желтая карточка
Ф. Оньединма
89'
82'
Замена
J. Davenport
️️️️
Э. Кинг
Замена
Т. Блэкетт
️️️️
Д. Лембикиса
78'
Замена
T. Bola
️️️️
К. Брэмолл
78'
Замена
C. McGuckin
️️️️
Ш. Моррисон
78'
75'
Замена
M. Melbourne
️️️️
Я. Сонго'о
74'
Замена
К. Смит
️️️️
J. Slew
74'
Замена
C. Brown
️️️️
M. Mellon
74'
Замена
J. Taylor
️️️️
Т. Блоксхэм
Замена
Д. Хагилл
️️️️
Д. Келли
73'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
J. Kayode
62'
61'
Желтая карточка
С. Мур
ГОЛ! 1:1!
J. Kayode
37'
22'
ГОЛ! 0:1!
M. Mellon
Пас отдал
Я. Сонго'о
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Диллон Филлипс
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
23
Декстер Лембикиса
ЛЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
26
Бен Уайлс
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦП
9
Джорджи Келли
ЦФ
21
Joshua Kayode
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
28
Michael Mellon
ЦП
11
Jordan Slew
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
24
Янн Сонго'о
ЦФ
14
Том Блоксхэм
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
35
Ciaran McGuckin
ЦП
41
Josh Ayres
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Моркамб
21
Adam Smith
ВР
24
Cameron Rooney
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
18
Jake Taylor
ЦП
17
Кэмми Смит
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
3
Max Melbourne
ЦФ
20
Charlie Brown
ЦФ
3-3-2-2
12
Филлипс
5
МакКарт
23
Моррисон
25
Хамфрис
23
Лембикиса
2
Одоффин
15
Брэмолл
26
Уайлс
20
Рэтбоун
21
9
Келли
1-2-5
31
Мур
4
Бедо
34
Кинг
28
5
28
14
Блоксхэм
24
Сонго'о
2
15
Брэмолл
23
23
15
Брэмолл
23
Лембикиса
6
Блэкетт
6
Блэкетт
23
Лембикиса
23
Моррисон
35
35
23
Моррисон
21
44
Оньединма
44
Оньединма
21
9
Келли
9
Хагилл
9
Хагилл
9
Келли
34
Кинг
19
19
34
Кинг
14
Блоксхэм
18
18
14
Блоксхэм
11
17
Смит
17
Смит
11
24
Сонго'о
3
3
24
Сонго'о
28
20
20
28
Остались в запасе
Ротерхэм
Моркамб
1
Виктор Йоханссон
ВР
41
Josh Ayres
ЦП
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
21
Adam Smith
ВР
24
Cameron Rooney
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
41
Josh Ayres
ЦП
Остались в запасе
21
Adam Smith
ВР
24
Cameron Rooney
ЦП
14
Christopher Stokes
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Тэйлор
Статистика матча Ротерхэм - Моркамб
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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