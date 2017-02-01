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Расписание матчей
Франция. Кубок
Шамбли - Монако
Шамбли - Монако: обзор матча 01 февраля 2017
Шамбли
01.02.2017, среда, 20:00
Франция. Кубок, 1/16 финала
4 : 5
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шамбли - Монако
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шамбли
Франция. Кубок, 1/128-finals
2 : 1
15.11.2025
Шамбли
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шамбли
0 : 2
05.01.2024
Расинг
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
04.01.2020
Шамбли
Франция. Кубок, 1/2 финала
Лез Эрбье
2 : 0
17.04.2018
Шамбли
Франция. Кубок, 1/4 финала
Шамбли
1 : 0
28.02.2018
Страсбур
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
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Монако
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
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Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
Футболист «Шамбли» завершил карьеру в возрасте 22 лет из-за сердечного приступа
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2018.07.15 14:27
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Основатель «Шамбли» скончался в день выхода команды в 1/2 финала Кубка Франции
2018.03.02 01:55
1
«Кан» сыграет с «ПСЖ» в 1/2 финала Кубка Франции; «Шамбли» – с «Лес Эрбье»
2018.03.02 01:04
9
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
16:10
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
11:33
Стало известно, когда восстановится Головин, пропустивший матчи сборной России
09:50
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
Глушаков назвал футболиста, определяющего игру сборной России
18 ноября
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