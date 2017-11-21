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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Монако - РБ Лейпциг
Монако - РБ Лейпциг: обзор матча 21 ноября 2017
Монако
21.11.2017, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 5 тур
1 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
43'
Р. Фалькао
6'
Жемерсон (АГ)
9'
Т. Вернер
31'
Т. Вернер (П)
45'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - РБ Лейпциг
Желтая карточка
Жорже
85'
84'
Желтая карточка
Ю. Поульсен
Желтая карточка
Фабиньо
49'
Желтая карточка
Жемерсон
46'
45'
ГОЛ! 1:4!
Н. Кейта
Пас отдал
М. Хальстенберг
ГОЛ! 1:3!
Р. Фалькао
Пас отдал
Р. Лопеш
43'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
37'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Вернер
9'
ГОЛ! 0:2!
Т. Вернер
Пас отдал
К. Кампль
6'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Жемерсон
Пас отдал
М. Забитцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Жорже
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Субашич
15
Глик
6
Жорже
24
Раджи
21
Жемерсон
6
Фабиньо
18
Тилеманс
8
Моутинью
9
Лопеш
9
Фалькао
17
Кейта
4-3-1-2
25
Гулачи
4
Орбан
2
Упамекано
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
8
Кейта
44
Кампль
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
Остались в запасе
Монако
РБ Лейпциг
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Монако - РБ Лейпциг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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