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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Целе - Мольде
Целе - Мольде: обзор матча 26 августа 2020
Целе
26.08.2020, среда, 19:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Мольде
38'
М. Лотрич
57'
Э. Хуссэйн
74'
Л. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Целе - Мольде
Желтая карточка
Д. Марандичи
87'
Замена
F. Dangubić
️️️️
I. Božić
85'
Замена
Я. Новак
️️️️
М. Лотрич
84'
84'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Хестад
79'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
М. Эйкрем
74'
ГОЛ! 1:2!
Л. Джеймс
Пас отдал
К. Хауген
Замена
N. Pungaršek
️️️️
L. Štravs
70'
57'
ГОЛ! 1:1!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
Э. Хестад
56'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Э. Кнутсон
Желтая карточка
А. Кадушич
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Лотрич
38'
Желтая карточка
М. Лотрич
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Целе
77
Матьяж Розман
ВР
97
Адван Кадушич
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
15
Йосип Калушич
ЦЗ
6
Денис Марандичи
ЦЗ
13
Матиц Врбанец
ЦП
9
Митя Лотрич
ЦП
9
Ivan Božić
ЦФ
11
Luka Kerin
ЦФ
21
Lan Štravs
ЦФ
29
Дарио Визингер
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Целе
3
Душан Стойинович
ЦЗ
8
Мичо Кузманович
ЛВ
34
Якоб Новак
ЦП
31
Metod Jurhar
ЦФ
15
Amadej Brecl
ЦФ
6
Nino Pungaršek
ЦФ
10
Filip Dangubić
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
4-2-4
77
Розман
97
Кадушич
15
Калушич
6
Марандичи
5
Залетел
13
Врбанец
9
Лотрич
9
29
Визингер
21
11
4-1-1-3-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Эллингсен
18
Синюан
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
5
Хестад
90
Джеймс
21
6
6
21
9
Лотрич
34
Новак
34
Новак
9
Лотрич
9
10
10
9
15
Кнутсон
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
15
Кнутсон
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
23
Эйкрем
10
Кристенсен
10
Кристенсен
23
Эйкрем
Остались в запасе
Целе
Мольде
31
Metod Jurhar
ЦФ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
Amadej Brecl
ЦФ
8
Мичо Кузманович
ЛВ
Главный тренер
Витор Кампелуш
23
Эрик Андерсен
ПВ
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
31
Metod Jurhar
ЦФ
3
Душан Стойинович
ЦЗ
15
Amadej Brecl
ЦФ
8
Мичо Кузманович
ЛВ
Остались в запасе
23
Эрик Андерсен
ПВ
25
Йон Китолано
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Витор Кампелуш
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Целе - Мольде
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Целе
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
2 : 0
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
Радомлье
1 : 2
08.11.2026
Целе
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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