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Расписание матчей
Италия. Кубок
Модена - Новара
Модена - Новара: обзор матча 09 августа 2009
Модена
09.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 6
Завершен
Новара
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Модена - Новара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Модена
- : -
21.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
0 : 2
08.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 10 тур
Модена
1 : 1
31.10.2026
Мантова
Италия. Серия В, 9 тур
Виченца
1 : 2
27.10.2026
Модена
Италия. Серия В, 8 тур
Модена
3 : 0
24.10.2026
Чезена
Италия. Серия В, 7 тур
Каррарезе
2 : 1
17.10.2026
Модена
Новара
Италия. Кубок, 1/8 финала
Лацио
4 : 1
12.01.2019
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Новара
3 : 2
05.12.2018
Пиза
Италия. Кубок, 1/32 финала
Брешиа
2 : 2
12.08.2018
Новара
Италия. Кубок, 1/16 финала
Кьево
3 : 0
29.11.2016
Новара
Италия. Кубок, 1/32 финала
Новара
1 : 0
13.08.2016
Латина
Информация о матче
Стадион:
Альберто Бралья
Новости команд
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Модена
Новара
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Кубок Италии. «Наполи» в дебютном матче Конте победил в серии пенальти клуб Серии В
2024.08.11 00:23
«Наполи» – «Модена»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 21:05
Креспо рад неудачам Невилла в «Валенсии»
2016.02.10 00:21
4
Сионек стал игроком «Палермо»
2016.01.12 18:53
Товарищеский матч. Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Новару» в первой игре Пирло
2020.09.13 13:39
5
Кубок Италии. «Лацио» разгромил «Новару» и вышел в четвертьфинал
2019.01.12 18:57
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Македа перешел в «Новару»
2016.12.15 11:53
1
Колантуоно может лишиться поста наставника «Удинезе»
2016.03.07 23:35
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