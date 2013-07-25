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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Минск - Валлетта
Минск - Валлетта: обзор матча 25 июля 2013
Минск
25.07.2013, четверг, 19:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Валлетта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Минск - Валлетта
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
- : -
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Минск
0 : 1
10.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
Информация о матче
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