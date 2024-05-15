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Расписание матчей
Кубок Либертадорес
Мильонариос - Палестино
Мильонариос - Палестино: обзор матча 15 мая 2024
Мильонариос
15.05.2024, среда, 05:00
Кубок Либертадорес, группа E, 5 тур
1 : 1
Завершен
Палестино
90+2'
J. Marabel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мильонариос - Палестино
90'
+4
Желтая карточка
C. Suárez
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
J. Marabel
76'
Замена
P. Palacio
️️️️
F. Cornejo
62'
Желтая карточка
J. Benítez
61'
Желтая карточка
J. Marabel
56'
Замена
J. Abrigo
️️️️
F. Chamorro
56'
Замена
B. Véjar
️️️️
B. Carrasco
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мильонариос
1
Альваро Монтеро
ВР
4
Хуан Пабло Варгас
ЦЗ
26
Andrés Llinás
ЦЗ
14
David Macalister Silva
(К)
ЦП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
Главный тренер
Альберто Гамеро
Палестино
23
Cesar Rigamonti
ВР
13
Cristián Suárez
ЦЗ
15
Benjamín Rojas
ЦП
14
Felipe Chamorro
ЦП
10
Ariel Martínez
ЦП
20
Fernando Cornejo
ЦП
22
Misael Dávila
ЦП
11
Jonathan Benítez
ЦФ
27
Junior Marabel
ЦФ
17
Иван Роман
ЦФ
7
Bryan Carrasco
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Палестино
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
14
Joe Abrigo
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
11
Brayan Véjar
ЦП
24
Pablo Palacio
ЦП
16
Jose Bizama
ЦФ
2-2-1
1
Монтеро
4
Варгас
26
14
25
Родригес
10
Руис Ривера
1-5-4
23
13
15
10
20
22
14
7
17
Роман
27
11
14
14
14
14
7
11
11
7
20
24
24
20
Остались в запасе
Мильонариос
Палестино
Главный тренер
Альберто Гамеро
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Пабло Санчес
Остались в запасе
26
Dixon Contreras
ВР
2
Vicente Espinoza
ЦЗ
4
Antonio Ceza
ЦЗ
16
Jose Bizama
ЦФ
Главный тренер
Альберто Гамеро
Главный тренер
Пабло Санчес
Статистика матча Мильонариос - Палестино
3
Всего ударов по воротам
22
10
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
5
8
Офсайды
3
1
Количество передач
385
312
Сейвы
4
3
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.56
Матчи команд
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 3 тур
Мильонариос
0 : 0
28.11.2026
Америка
Колумбия. Примера А, 3 тур
Мильонариос
0 : 0
28.11.2026
Америка
Колумбия. Примера А, 2 тур
Мильонариос
4 : 1
25.11.2026
Атлетико Букараманга
Колумбия. Примера А, 1 тур
Депортиво Кали
0 : 0
21.11.2026
Мильонариос
Колумбия. Примера А, 19 тур
Мильонариос
2 : 0
14.11.2026
Альянца
Колумбия. Примера А, 18 тур
Депортес Толима
2 : 1
09.11.2026
Мильонариос
Палестино
Чили. Примера, 29 тур
Аудакс Итальяно
- : -
30.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 28 тур
Палестино
0 : 1
21.11.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 27 тур
Депортес Ла Серена
1 : 0
07.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 26 тур
Депортес Консепсьон
1 : 0
03.11.2026
Палестино
Чили. Примера, 25 тур
Палестино
1 : 1
25.10.2026
Коло-Коло
Чили. Примера, 24 тур
Депортес Лимаче
2 : 2
12.10.2026
Палестино
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Эль-Кампин
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ЦСКА арендовал колумбийского вингера
2025.08.16 00:04
6
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2025.08.09 08:47
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Стало известно, когда Руис приедет в Москву для подписания контракта с ЦСКА
2025.08.08 08:29
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